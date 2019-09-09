神學士邊談邊炸 川普怒取消會談

2019-09-09

犯下喀布爾12死攻擊事件

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）談判接近尾聲之際，美國總統川普七日突然宣布，由於神學士坦承犯下阿國首都喀布爾五日的自殺汽車炸彈攻擊，造成一名美軍士兵和十一人喪生，他已取消原定八日在美與神學士領袖及阿富汗政府的秘密會談。川普原欲透過和平談判，結束美國在阿國的十八年戰事，但此舉恐讓這項承諾胎死腹中。

美特使日前仍與神學士會晤

川普推文指出，他原本將分別與神學士主要領袖、阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），八日在馬里蘭州大衛營（Camp David）會晤，且一行人已在七日抵美。然而，神學士日前承認犯下五日的喀布爾自殺攻擊，讓他立即決定取消會晤及暫停和談。川普痛批神學士「企圖透過殺害許多人獲取談判籌碼」，若神學士在和談期間連停火也做不到，可能也沒有能力達成有意義的協議，「他們願意戰鬥多少個十年？」

美國媒體指出，負責阿富汗和解問題的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad），五日至六日仍前往卡達首都杜哈與神學士會晤，目前不清楚和談僅是暫緩，還是已完全破局。阿國總統甘尼隨後表示，唯有神學士停止暴力攻擊，直接與政府對談，國家才可能真正和平。甘尼也讚揚盟友的「真摯努力」，強調將與美國等繼續合作。神學士拒絕與甘尼政府對談，並表明必須取消廿八日總統選舉，才願意與美國達成和平協議。尋求連任的甘尼則重申，選舉將如常舉行。

向來敦促美國政府釐清對阿政策的民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）指出，川普打算在總統度假勝地大衛營會見神學士領袖，是「詭異」之舉，很高興川普取消這場「鬧劇」。紐約時報也指出，神學士是阿國叛亂組織，川普與其密會是「駭人聽聞的外交招數」，轟動程度堪比與北韓領導人金正恩見面。

此外，紐時和華爾街日報也指出，川普曾矢言結束美國史上歷時最久的阿富汗戰事，此舉形同對其競選承諾的重大打擊。對阿特使哈里札德二日才表示，美方已與神學士在「原則上」達成和平協議草案，若能順利簽署，美方將在一三五天內，將逾五千名美軍撤出阿國，並關閉五座基地；部分官員還暗示，駐阿美軍可望在川普第一任期結束前全部返美，為川普再添一筆政績。

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