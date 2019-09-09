被拘者是否受虐 港府拒探查

2019-09-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港特首林鄭月娥正式撤回「逃犯條例」修訂案後，港人焦點轉向警方處理「反送中」示威的爭議。然而，香港「南華早報」八日指出，由政府委任監督非法刑罰的數名「太平紳士」，近期欲進入警方拘留中心，探查被捕示威者是否遭遇不當對待時，遭到拒絕。此外，港警近期發布最新指引，明示在示威現場調停的立法會議員、社工、甚至記者，若妨礙警方佈防，可予以逮捕。

議員若到示威現場調停 將可逮捕

承襲英國法系的香港設有「太平紳士」（Justice of the Peace，或稱治安法官）制度，分為官守、非官守和新界太平紳士，由政府委任資深政府官員、熱心公益事務人士，或對香港社會貢獻良多者擔任，職責之一為巡視監獄等羈押場所，接受被拘留者投訴，以免他們遭受法院判決以外之刑罰。

然而，六名太平紳士近期去函擔任「非官守太平紳士遴選委員會」主席的政務司長張建宗，要求探訪鄰近深圳市的新屋嶺扣留中心，查證被關押在此的「反送中」示威者是否曾遭受虐待時，遭到拒絕，理由是該拘留中心不在太平紳士可探查的機構名單中。許多律師也抱怨，警方一再拖延他們探視被關押示威者的請求。

據報導，上月十一日在尖沙咀和銅鑼灣示威被捕的五十四人，以及卅一日在地鐵太子站被捕的十餘人，都曾被關押在新屋嶺，其中卅一人中途被送往醫院，六人診斷為骨折。在被拒絕探訪該中心後，一名太平紳士直言，這類設施是其監督上的「盲點」，並強調「我們不是去判斷被扣留者有沒有罪，而是確保他們受到人道對待」。

另一方面，此前「反送中」示威者與警方爆發衝突時，經常可見議員或社工介入調停，其中不乏有人因此被捕，引發外界質疑，要求警方尊重其角色。然而，警方高層上月底發布新的執法指引，明確指出一旦議員、社工、記者等阻撓警方設置封鎖區，包括做出衝撞封鎖線或不願從封鎖線後退，以及要求與指揮官對話等行徑，警方可在兩次警告未果後，予以逮捕。

立法會議員區諾軒指出，該份新指引顯示，警方將議員等人都視為敵人。另一議員譚文豪則諷刺，議員的職責就是監督政府行動，「難道警察不屬於政府體系？」香港記者協會主席楊健興也警告，許多前線記者都直指警察出現情緒失控，新的指引方針可能會讓警察執法時變本加厲。

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