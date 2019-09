《中英對照讀新聞》A Banana-Killing Fungus Has Reached Latin America 「香蕉殺手菌」已擴展至拉丁美洲

2019-09-09

◎劉宜庭

Bad news for banana lovers: A fungus that’s particularly adept at killing the fruit has finally reached Latin America — a major supplier of the world’s bananas — as scientists long feared it would.

香蕉愛好者的噩耗:正如同科學家長久以來所擔憂的,特別擅長殘害香蕉的一種真菌,最終仍擴展至全球香蕉主要供應地之一的拉丁美洲。

Recently, officials in Colombia declared a national emergency after confirming the presence of this deadly fungus, known as Fusarium oxysporum Tropical Race 4 (TR4), in the country, according to the Colombian Agricultural Institute (ICA).

哥倫比亞農業研究所(ICA)證實,哥國官員確認這種極其有害的真菌黃葉病熱帶4號(TR4)存在該國後,近期已宣布全國進入緊急狀態。

This is the first time the fungus has been detected in Latin America. However, the fungus isn’t new — for decades, it has been devastating banana plantations in Asia, Australia and East Africa. Although this fungus isn’t harmful to humans, it is a "serious threat" to banana production, according to the United Nations.

此為拉丁美洲首次檢測出「香蕉殺手菌」。不過,這種真菌並非新發現,它數十年來已經毀滅了許多位於亞洲、澳洲及東非的香蕉種植園。聯合國指出,這種真菌雖對人體無害,卻能對香蕉生產構成「嚴重威脅」。

The fungus attacks the plant’s roots and blocks its vascular system — the network used to transport water and nutrients — and ultimately kills the plant. Once the fungus finds its way into soil, it can’t be treated with fungicides, and it’s very difficult to remove.

這種真菌會攻擊香蕉的根部,阻斷其運輸水和養分的維管束系統,最終造成整株植物死亡。一旦這種真菌存在於土壤,就不能單純依靠殺菌劑治療,它極其難以根除。

新聞辭典

Colombia:名詞,(南美洲國家)哥倫比亞。例句:Colombia has quarantined and destroyed affected areas in an effort to fight the fungus.(哥倫比亞已經隔離及摧毀受災區,以對抗這種真菌。)

fungus:名詞,真菌、黴菌。例句:The fungus attacks the most commonly exported banana, the Cavendish banana.(這種真菌會攻擊最常見的出口香蕉品種「華蕉」。)

banana:名詞,香蕉。例句:Cavendish bananas reproduce asexually, meaning that the plants are essentially clones of their parents. (華蕉屬於無性繁殖,意指這種植物本質上是其親代的複製生物。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法