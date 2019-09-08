中俄進逼 美防長告誡歐洲當心北京

2019-09-08

提醒歐洲盟邦勿討好中國

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部長艾斯培六日在英國智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）發表他七月就任以來，首場的重要政策演說，嚴厲批評中、俄企圖藉由得到對他國經濟、外交和安全決定的否決權來擾亂國際秩序，且行為愈來愈明顯。整場演說的基調與華府目前政策一致，也就是把中國視為全球安全最大的長期威脅。

艾斯培在演說中提醒歐洲盟邦勿討好中國。他警告，北京當局利用經濟力量和剽竊科技，擴張全球影響力。艾斯培說，若一國變得愈依賴中國的投資和貿易，當它的作為不符合北京當局的意願時，它就更容易受到中方的威逼與報復的影響。他還說，「我會告誡我的歐洲友人—這可不是一個在某個遙遠國度發生、與你們何干的問題」。

艾斯培另提到，中國為謀取軍事利益而竊取科技的行徑令人震驚。他表示，中國企業都可能是暗助北京當局偷竊軍、民用技術的幫兇，這些企業也為美國盟邦及合作夥伴仰賴的安全和電信基礎建設帶來風險。他呼籲，由於中國的影響可能使各國和企業面臨代價高昂的交易、失去技術優勢、未來將面臨脅迫或其他惡意行為，因此它們都應關注中國的影響力。

中國能信？ 看看新疆與香港

艾斯培表示，對任何想知道遭北京主宰的世界可能看來像是什麼光景的人而言，只需看看它如何在中國境內對待自己的人民。他說，據估計有一百萬名維族人遭關押在新疆各地的「再教育營」和監獄。他還說，看看香港現況，中國有遵守「一國兩制」承諾嗎？

除了中國，艾斯培亦痛批俄羅斯違反限武與在歐洲的侵略行為，包括二○一四年併吞克里米亞及持續入侵烏克蘭東部，還指稱俄國瞄準歐洲的陸基巡弋飛彈，可能可以攜帶核彈頭。

解救新疆 龐皮歐尋國際支持

另一方面，美國國務卿龐皮歐六日在美國堪薩斯州立大學表示，本月聯合國大會期間，美國將尋求其他國家共同向中國喊話，希望新疆的維吾爾族等少數族裔的穆斯林能獲得自由。他說，我們要說服中國政府與中共，壓迫維族人並不符合其最佳利益，亦非對待他人的正確做法。他表明，美、中雖面臨很多挑戰，但這攸關維族基本、不可剝奪的權利。

此外，美國副總統彭斯原定針對中國的強硬演說，因總統川普與中國國家主席習近平六月在大阪二十國集團（G20）峰會場邊舉行「川習會」而延後。路透六日引述一名白宮官員報導，彭斯這場演說已重新安排於今年稍後發表，地點仍然是在華府智庫「威爾遜中心」。彭斯辦公室副發言人米勒（Darin Miller）只證實，時間將在今秋。美、中十月初將在華府就貿易問題舉行高層談判。

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