美最新研究：無糖未必好 碳酸飲料 零卡更要命

2019-09-08

含人工甜味劑 易導致循環系統疾病

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以為零卡碳酸飲料無熱量比較健康，就可以替代一般含糖汽水？最新研究呼籲您趕緊停止這個習慣，因零卡軟性飲料若添加人工甜味劑，較易引發循環系統疾病致死，早死風險比不喝無糖飲料者高二十六％。相較於含糖飲料造成消化系統疾病致命，使用代糖的健怡可樂甚至比一般可口可樂更要命。

《美國醫學會期刊》（ＪＡＭＡ）刊登的這份最新研究，旨在瞭解經常攝取軟性飲料與死亡率間的關聯。軟性飲料又名無酒精飲料，泛指酒精體積比不到千分之五的天然或人工飲料，例如咖啡、茶、可可飲品、果汁、碳酸飲料、乳製品、礦泉水等。

該研究由世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）進行，對象為在歐洲十國招募到的逾五十二萬名受試者，排除癌症、心臟病、中風、糖尿病患者，以及飲食攝取數據極端等狀況後，鎖定其中四十五萬多人，平均年齡五十．八歲，七十一．一％為女性。

每天喝逾兩杯 有無糖死亡率皆偏高

調查不含純果汁。結果發現，平均追蹤十六．六年間，共有四萬一六九三人死亡，二五○毫升軟性飲料每月喝不到一杯者，死亡率九．三％；相較之下，每天喝兩杯以上，不論含糖或添加人工甜味劑，死亡率一律偏高，只是前者容易死於消化系統疾病，後者則是循環系統疾病。

若再把身體質量指數（ＢＭＩ）、飲食、活動量、吸菸與教育狀況等因素納入考量，每天來個兩杯以上者的死亡風險增加十七％，比起每月喝少於一杯的人高了八％。此外，攝取軟性飲料也與罹患帕金森氏症致命呈現正相關。

不過，阿斯巴甜、糖精等人工甜味劑對健康的影響機制，有待進一步研究。

其他專家甚至認為，飲食習慣偏差者吃薯條或培根漢堡時，以為搭配「零卡」飲料可降低總熱量就比較健康，這種不願正視體重過重問題的生活模式，才是導致早逝的根源。

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