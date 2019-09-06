自己決定撤法 林鄭稱北京支持

2019-09-06

以退為進? 中持續恫嚇

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特首林鄭月娥五日針對撤回「逃犯條例」修訂草案再次面對媒體，聲稱撤回修法和發起四項行動皆為港府決定，唯一目的是讓香港走出困局及恢復秩序，中國政府也理解、尊重、支持。但中國官方媒體四日深夜開始放送「止暴制亂是香港最大公約數」、「留給激進份子時間不多」等言論，顯見林鄭月娥五日駁斥的「以退為進」之說並非空想。

林鄭月娥五日對記者表示，在撤案一事上，她的想法從沒變過：六月十五日即宣布暫緩修例；七月九日再宣告全案「壽終正寢」；四日正式宣布撤回，則是參考過去兩週各界人士的建言，為政府與市民提供對話基礎。她也說明為了「完全釋除市民的疑慮」，先前提案的保安局局長李家超，將在立法會復會後，依「議事規則」動議撤案，無須勞駕議員發言、辯論和投票。

港府五日甚至在《澳洲金融評論報》登廣告自清，聲稱外界近日所見所聞訊息，「只是錯綜複雜社會、經濟和政治拼圖中的其中一塊」，但香港社會「將自行解題」，惟「可能需要時間」。

新華社指港獨台獨勾結

中國官方媒體則在第一時間沉默以對，四日深夜才開始回應林鄭月娥所提，卻只談四項行動。開砲的官媒新華社先是繼續追打「反中亂港份子」黃之鋒等人，指「港獨」、「台獨」在香港局勢和台海局勢均處於高度敏感節點上勾結合流，「政治黑手直指分裂國家，具有極度的危險性。」隨後重申國務院港澳事務辦公室三日所言，「止暴制亂、恢復秩序」為香港當前最大公約數，「真愛香港」就要向挑戰「一國兩制」的行為堅決說不！

中共中央委員會政法委員會也接著在微博發文，強調「對『政治要挾』乃至『顏色革命』，中央必定追究到底、絕不手軟！」並警告港人，「留給激進份子的時間不多了」、「與十四億人為敵，自己夠格嗎？」中國國務院旗下《中國日報》則稱林鄭月娥已對示威者伸出「橄欖枝」，「示威者現在沒藉口繼續暴力」。

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