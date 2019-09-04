中國加派地方官媒駐港 疑兼特務

2019-09-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭可能蔓延至中國「內地」，讓中國政府大為緊張。彭博（Bloomberg）三日指出，有別於二○一四年香港「雨傘革命」期間，僅著重對內資訊審查，中方此次進一步下令地方性官方媒體進駐香港，直接報導「中方核可」的第一手新聞，強化資訊控制，避免「內地」輿論出現一絲偏差。

海外華文媒體《博聞社》也引述知情人士披露，中共中央政治局常委王滬寧下令，有組織地向香港派駐大批記者，以報導為由充當「國安耳目」。

拍示威者回傳 秋後算帳

據稱王滬寧曾召開緊急會議，指示官方三大喉舌（新華社、人民日報、中央電視台），北京、上海與廣東的地方官媒必須立即行動，派記者前往香港拍攝示威者的容貌，再傳回中國的監控網絡，識別後納入「黑名單」，便「秋後算帳」。

彭博報導引述匿名知情人士指出，中國長期以來均由新華社、人民日報、環球時報等大型中央官媒，負責處理敏感議題，地方媒體則受到嚴格限制。然而，自八月底開始，部分地方媒體奉命派團赴港採訪，以取得第一手消息，大多是鄰近香港的廣東省媒體，以及中共上海市委機關報「解放日報」、浙江日報報業集團旗下「浙江新聞網」，以及四川日報報業集團的「封面傳媒」等。

上述媒體的報導內容以親中官員和商業領袖的採訪、香港警方對恢復法治的承諾，以及受抗爭影響者的不滿情緒等為主。香港中文大學歷史系兼任教授、知名時事評論家林和立指出，中方在媒體策略上的轉變，部分原因是想加強對香港附近各省人民的新聞宣傳，因為這些居民通常有親友住在香港，或與香港有一定程度的聯繫。

林和立強調，這代表相較於「雨傘革命」，抗爭程度更高的「反送中」讓中方更傷腦筋，「北京正試著引導國內民眾，從政府的角度看待香港所發生的一切」。

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