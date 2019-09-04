已到一國兩制底線 港澳辦4度嗆聲

2019-09-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室三日再度召開記者會評論香港局勢，聲稱現在已到維護「一國兩制」原則底線的關鍵，「止暴制亂」要追究到底、絕不手軟，並斥責「反送中」抗爭提出的「五大訴求」是「赤裸裸的政治恐嚇」，香港普選必須符合「基本法」和全國人民代表大會常委會有關決定，中央支持港府「依法運用一切必要手段」結束亂局，絕不允許無止盡混亂，「出動駐軍並非意味著一國兩制的終結」。

中國國家主席習近平三日也在中共黨校指稱，中國「進入各種挑戰不斷累積、甚至集中顯露的時期」，經濟、政治、港澳台工作、外交等方面日益複雜，必須「敢戰能勝」，「該鬥爭的就要鬥爭」。中共黨媒環球時報則警告，美國若通過香港人權民主法案，中國的報復不限於經貿領域，「會是全面的」。

「五訴求是赤裸裸政治恐嚇」

這是港澳辦自「反送中」運動爆發以來召開的第四場記者會。發言人楊光指稱，香港近期示威愈加暴力，目的是要搞亂香港，進而奪取管治權，「把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體」，最終使「一國兩制」名存實亡；若干西方政客，「特別是美國」，不斷對香港事務說三道四、推波助瀾，是「給中國製造麻煩」。

楊光提出三點意見：港府各機關，包括司法機構，要付諸行動止暴制亂，特別是對骨幹份子和背後策劃、組織者，「追究到底，絕不手軟」；區分依法和平遊行集會和暴力挑戰「一國兩制」行徑，對後者「沒有寬容餘地」；支持特首林鄭月娥透過對話平台共商改善經濟民生問題。另一名發言人徐露穎則指反對派煽動罷課，是將學生「綁架在他們的政治戰車上」，充當「政治燃料」施壓港府和中央。

香港中文大學政治學高級講師蔡子強指出，港澳辦說允許港人依法和平集會遊行，是挑撥激進示威者和較溫和反對派之間關係。

至於真普選，楊光說，全國人大常委會已明定香港實施雙普選時間表和相關辦法，普選「須符合基本法、全國人大常委會有關決定」和「香港政治地位」，即「是中國不可分離的一部分」；特首普選經提名委員會提名、普選、中央政府任命三大環節，缺一不可，「這才是真普選」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法