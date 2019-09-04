錄音檔被曝光 林鄭否認請辭

2019-09-04

哽咽向商界抱怨「不能上街」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥執意推動「逃犯條例」修訂案，釀成迄今難以收拾的「反送中」風暴，要求她下台的聲浪從未止息。路透二日披露，林鄭日前與香港商界人士閉門會談時，一度語帶哽咽地表示，若自己可以選擇，第一件事就是辭職下台。林鄭三日雖未否認錄音檔真實性，但也澄清並未主動向北京請辭，還重申有信心帶領香港走出困局。外界批評林鄭不斷撒謊，甚至質疑外洩一事為其自導自演！

路透公布的廿四分鐘錄音檔，對話內容獲三名與會者確認。林鄭當時以英文表示，自己引發「不可原諒的大混亂（unforgivable havoc）」，若可以選擇，第一件事會是辭職並深切道歉。她也坦言，正值美中兩國關係空前緊張，「反送中」已達「國家、主權和安全層次」，化解空間有限，但北京政府並未設下「死線」，因為知道事件尚未平息，北京和港府都不期望能在十月一日中國國慶前解決。

保證北京不會出動解放軍

林鄭也保證，北京絕對沒有（對香港）出動人民解放軍的計畫，將等待抗爭活動冷卻，但這意味香港經濟將會受創，只能等待一切塵埃落定，再由北京伸出援手。林鄭最後還抱怨，自己如今「不能上街、不能去購物、不能去髮廊，什麼都不能做」，因怕行蹤在網路上曝光，會有很多穿黑衣、戴口罩的年輕人等著她。

對於私人聚會錄音外洩，林鄭三日坦言失望，但堅稱自己從未向北京請辭，北京也認為港府有能力自行處理，沒有「一國兩制、高度自治」已不存在的問題。至於是否如外傳將祭出俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》，她指政府有責任研擬相關辦法，但只要暴力事件減退或消失，便無此必要。

香港民主派立法會議員林卓廷質疑，林鄭說法前後不一，既自認鑄下大錯，何能再帶領香港？若林鄭連辭職的自主權都沒有，港人治港、高度自治就是謊言，「只有奴隸才不能辭職」。「香港眾志」前副秘書長周庭則表示，林鄭的錄音可能是「公關秀」，並反諷在其治下，港人比她個人難出門更慘。

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