四門市延緩開門 Zara否認支持反送中

2019-09-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府修訂《逃犯條例》引發大規模「反送中」運動延燒已近三個月，在全港二日再度迎來「三罷」（罷工、罷課、罷市）行動當天，西班牙時裝品牌「颯拉」（Zara）在當地的四家門市也公告暫停營業，疑似呼應「反送中」，遭中國共產主義青年團譴責「聲援亂港份子」。儘管Zara火速自清，強調「一貫支持一國兩制，從未支持罷工」，依舊被中共黨媒批為「故意為之」，需要「給香港愛國愛港的市民和內地廣大公眾一個嚴肅的交代」。

共青團二日晚間透過「微博」譴責「Zara疑似聲援亂港份子」，呼籲「勿做幫兇」。四小時後，Zara發布聲明表示，「Zara公司擁護中華人民共和國領土主權的完整，一貫支持一國兩制。Zara公司從未支持罷工，也從未發表與此相關的任何言論或進行與此相關的任何行為。」三日再透過電郵補充說道，四家門市二日未能準時開門，其實是員工上班途中交通受示威活動影響，全港門市最後都正常營業。

然而，中共強硬派黨媒《環球時報》二日深夜譴責「Zara方面沒有為迅速消除這一質疑積極採取行動，客觀上已經形成『三罷』勢力所期待的某種呼應」，繼去年將港澳台標註為「國家」的「疏漏」，二日關門事件「只能被看成是故意為之」，「需要做出鄭重說明並且糾正自己的做法，給香港愛國愛港的市民和內地廣大公眾一個嚴肅的交代。」

Zara為來自西班牙的全球最大時裝集團「印地紡」（Inditex）旗下品牌，在中國擁有數百家分店，僅次於母國西班牙，公開編輯的「維基百科」三日頁面一度稱其是「聽命於中共」的西班牙零售服裝製作與銷售公司。

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