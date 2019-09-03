反制中國 東協與美首度海上軍演

2019-09-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕繼東南亞國協（ASEAN）去年十月首度與中國在廣東湛江舉行海上聯合演習後，首次「東協︱美國海上軍事演習」（Asean-US Maritime Exercise，AUMX）二日在泰國春武里府海軍基地舉行開幕式，部分演習將進入軍事熱區南海，反制中國擴張軍事野心的態勢明顯。

美國太平洋艦隊副指揮官懷賽爾（Kenneth Whitesell）致詞時指出，美國透過不同形式的海軍演習，展現維持印度︱太平洋區域自由和開放的強烈決心；透過此次演習，美國和東協十個成員國亦可交換訊息、建立互信關係。

根據美軍聲明，各國在為期五天的「東協︱美國海上軍演」中，將共同執行加強造訪、登船、搜索和扣押、海域認知等任務；演習內容包括在泰國、汶萊、新加坡的預先航行活動，及在暹羅灣、南海等國際水域的實地演習；軍演的最後一站在新加坡。各國共調派八艘軍艦、四架軍機、一千多名官兵參演；美國將指派商業船隻假扮「可疑船隻」，模擬場景，讓各國海軍共同演練登船、扣船等任務。

五天軍演 動員千名官兵

美國海軍本次演習派出近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery）、伯克級飛彈驅逐艦「邁爾號」（USS Wayne E. Meyer）、三架MH-60海鷹直升機、一架P-8海神式巡邏機。因血腥鎮壓若開邦羅興亞人而飽受國際批評的緬甸政府軍，也調派海軍參與。香港《南華早報》指出，儘管部分東協成員國與美國不睦，但從東協十國全員參與軍演可以看出，東協已達成共識，在維護區域安全議題上，持續與美國合作。

美軍過去也曾多次與東協成員國舉行聯合軍演，包括「海上戰備暨訓練聯合演習」（CARAT）、「東南亞合作暨訓練」（SEACAT）等，但「東協︱美國海上軍演」係首次以東協十國為主體的海上聯合軍事演習。

紐約時報分析，這場演習顯示，華府對美國在東協影響力減弱的「擔憂與焦慮」。與此同時，軍演也正值美中貿易角力升溫、華府積極主張南海「航行自由權」，及中國與汶萊、馬來西亞、越南、菲律賓等國因南海主權問題交惡之際。

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