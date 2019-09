黃之鋒促美通過「香港民主法案」

2019-09-02

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕曾於二○一四年領軍香港「雨傘運動」的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒、前「香港專上學生聯會」秘書長周永康,八月三十一日以《香港人不會被中國嚇倒(The People of Hong Kong Will Not Be Cowed by China)》為題,投書紐約時報,指控中共獨裁政權持續恐嚇香港「反送中」抗爭者、迫害平民,港警八月卅日大規模搜捕參與反送中抗爭的多名指標性社運、政治人物,可能預示更廣泛的鎮壓行動即將來臨,疾呼美國國會通過旨在保障香港民主與自治的《香港人權與民主法案(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)》,向中共政權與支持香港的盟友發出堅定的訊息。

文章指出,中國政府一再透過宣傳機器,指控外國勢力勾結反政府份子,宣稱他們在香港共謀煽動騷亂、製造社會衝突,也持續透過各種方式恐嚇反送中抗爭者。

文章指控,北京當局強迫外資企業不得支持反送中運動;香港警方在反送中抗爭期間,多次濫權執法,傷害第一線的緊急救護人員,性騷擾被捕的女性示威者,毆打被拘留的抗爭者。中共政權不僅迫害港人,也打壓西藏、新疆及中國本土的異己。文章疾呼,世界各國領袖不可坐視中共政權迫害平民,糾正中共在香港的諸多錯誤舉措,也是國際社會的必要之務。

以港自治 決定是否給特殊待遇

文章促請美國國會通過《香港人權與民主法案》,向中共政權與支持香港的盟友發出堅定的訊息。該項跨黨派法案要求美國國務院每年對香港的自治狀態進行認證,以決定是否維持香港當前享有的特殊地位與待遇。該法案也授權美國總統懲罰干涉香港人權的中國官員,包括禁止他們入境美國、凍結其資產。文章指稱,中國政府十月一日將盛大慶祝建國七十週年,但港人絕對不會放棄抗爭,讓他們安然紀念這一天。

