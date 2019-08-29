不僅香港 中國再拒美艦訪青島

2019-08-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國海軍第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）二十八日證實，北京當局二十五日拒絕一艘美國海軍軍艦訪問中國青島港的請求，但沒有透露該艘美艦的型號，及中國政府拒絕美艦停靠青島港的原因。對此，中國外交部二十八日拒絕說明細節，聲稱「不了解有關情況」。

已是八月第二次拒絕

這是北京當局本月至少第二次拒絕美艦停靠中國港口的請求；此前，美國太平洋艦隊八月十三日證實，中國政府已拒絕美軍兩棲船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay）、飛彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）分別計畫於八月十七日及九月停靠香港的請求，且拒絕原因「只有北京當局知道」。

隨著美中貿易戰持續升溫，及中國多次公開要求美方「停止干預」香港事務，美中關係近來相當緊繃。香港《南華早報》引述一名熟悉中國海軍的知情人士說法，指出北京拒絕美艦訪問屬於「基於當前美中關係的正常作法」。北京軍事專家周晨鳴認為，這是美中關係惡化的「自然後果」，許多美中官方交流都已降級。

就美艦訪青島港遭拒一事，中國國防部仍未對外回應。美國海軍軍艦最近一次停靠青島港，已是在二○一六年的伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）。

美國海軍飛彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）原本計畫下月停靠香港，但遭中國政府拒絕，原因不明。（歐新社檔案照）

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