9/2罷課 中媒批港師煽動

2019-08-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港十一所大學定於九月二日起發動為期兩週的「罷課不罷學」行動，施壓特首林鄭月娥回應「反送中」運動的五大訴求。對此，中共黨媒《人民日報》海外版二十八日發表評論，痛批「香港教育專業人員協會」（教協）煽動學生罷課，有違師德。文章還批評香港高中必修科目通識教育教材選用偏頗，抹黑「一國兩制」，激化港中矛盾。

該篇題為「這樣的香港老師，太毀師德了」的文章，一開頭即猛批「教書育人是教師天職，香港有些人卻污染三尺杏壇，肆意煽動仇恨，荼毒莘莘學子」，點名香港教協為反對派把持日久，成為鼓吹反中及反政府的幫凶。教協副會長葉建源煽動學界「強力表達」政治訴求，理事張銳輝縱容「亂港份子」煽動學生罷課，實為教師之恥，讓香港教育蒙羞。

對此，葉建源駁斥前述指控脫離現實，強調教師不會推動罷課，但尊重學生罷課理念；張銳輝表示，教師和學生均有政治參與、思想與表達的權利，獲「基本法」及「人權法」保障；參與罷課籌備的「香港眾志」副主席鄭家朗則強調，罷課是學生的權利。

《人民日報》也將矛頭指向通識教育，指控有心者藉此輸出偏激政治觀念，如「佔領中環」發起人之一戴耀廷便參與教材編寫，將通識課本改成「佔中行動指南」；香港聖士提反書院中學課程試卷向學生灌輸仇警思想、美化「佔中」。若干香港幼兒園教材竟包含「反中」暗黑童話，引導小朋友仇中、擁護英國。

陳馮富珍：港府應加強愛國教育

中國全國政協常委、世界衛生組織（WHO）榮譽總幹事陳馮富珍也指稱，香港部分年輕人之所以日益激進，根源在學校，關鍵在教育，特別是愛國主義教育的缺失，主張港府應牢握教育主導權。

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