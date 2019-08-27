印尼新首都 選定婆羅洲東加里曼丹

2019-08-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼首都雅加達由於交通壅塞、環境污染、人口擁擠及土地下沉等問題，經過長達三年評估，印尼總統佐科威二十六日宣布，將斥資四六六兆印尼盾（約一兆台幣）遷都，新首都將定於婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）兩縣境內，以促進區域均衡發展，但雅加達仍將是經濟中心。

佐科威召開記者會指出，雅加達及其所在的爪哇島負擔過重，新首都將遷至東加里曼丹省北佩納揚巴塞爾縣（Penajam Paser Utara）及庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）境內，尚未為新首都命名。該地點靠近三馬林達市及港市巴里帕潘，具煤礦及石油運輸重要性，鄰近成長中的都會區，是位處印尼中央的戰略位置。

佐科威表示，遷都將花費四六六兆印尼盾（約一兆台幣），政府出資十九％，其餘將透過公私合營與民間投資籌款。新首都將興建政府辦公大樓，以及容納約一五○萬名公務員的宿舍。印尼政府將向國會下議院提交法案，及其可性行的評估結果，以爭取國會審議通過。

雅加達仍是商業金融重鎮

佐科威今年四月召開高層會議，聽取國家發展規劃部長班邦的報告後決定遷都。遷都計畫預定二○二○年開始徵地，二一年動工，二四年著手搬遷。新首都將是印尼未來的行政中心，比照美國華府，雅加達仍是商業、經濟與金融重鎮，有如美國紐約。

雅加達是印尼當今第一大城，也是全球人口最稠密的城市之一，共有逾一千萬居民，大雅加達地區則有三千萬人口，導致交通混亂、污染程度危及健康。更糟糕的是，雅加達有約四十％土地面積低於海平面，部分地區以每年二十公分的速度下沉，大片土地恐於二○五○年沉入海底。

印尼二．六億人口有五十四％位於爪哇島，佔國內生產毛額（GDP）的五十八％，遷都有助於解決所得不均。然而，環保團體質疑，遷都至婆羅洲可能傷害瀕危物種棲地。

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