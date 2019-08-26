美軍︰中國將進駐柬國基地

2019-08-26

雲壤基地瀕臨暹羅灣 可直達南海 恐成為美方隱憂

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國甫於二十三日宣布，九月二日起，將與東南亞國協（ASEAN）十個會員國，在南海舉行首次海上聯合演習，美國政府設立的國家宣傳機構「美國之音」（VOA），二十五日引述美軍印太司令部戰略計畫與政策副主任沃威爾（Joel B. Vowell）的說法，指稱中國人民解放軍預計明年將進駐柬埔寨瀕臨暹羅灣的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），凸顯美中兩國互別苗頭的態勢持續升高。

中國進駐雲壤基地的傳聞，上月曾遭中、柬官方否認。VOA報導，沃威爾本月十五日在夏威夷告訴媒體，「我們有消息證實，中國將在施亞努省進行開發，在雲壤基地興建港口、建物、設施等，尋求在雲壤基地部署可直達南海的軍力」，此舉將成為美國及其區域盟友的一大隱憂。美國史丹福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生（Donald Emmerson）指出，一旦人民解放軍進駐雲壤基地，將會「極其危險」。

此外，沃威爾也對中國將在距離雲壤基地約七十公里處的戈公省（Koh Kong）興建國際機場與度假村的計畫，表示高度關切。

中國將在附近建機場 美方關切

華爾街日報上月率先披露中國已與柬埔寨簽訂秘密協議，特許解放軍進駐雲壤基地逾三成區域，效期三十年，每十年自動展期。由於雲壤基地為深水港，船艦可直接進入南海，該項消息隨即引發高度關注。對於「中柬密約」說法，柬埔寨總理韓森公開否認；中國外交部則指出，中、柬雙方的合作公開透明、互利平等，外界不需要過度解讀。

這是中國在東南亞地區建立的第一個海軍前哨站。沃威爾指出，美國國防部就中國軍隊進駐雲壤一事，已致函韓森和柬國國防部長狄班（Tea Banh），但未獲得回覆。柬國國防部則告訴VOA，柬國憲法禁止中國在當地建立海軍基地，「倘若中國想進駐雲壤基地，我們會建議中國去海南省，那裡也有坐擁地利之便的深水港」。

曼谷美國大使館廿三日宣布，美國和東協十國海軍將於下月二日在泰國春武里府海軍基地舉行聯合演習。這項為期五天的聯合軍演，旨在「維護海上安全，聚焦於預先防止海上的錯誤行為」。演習首站為越南南部的金甌省，美國海軍將派船擔任「可疑船隻」，協助東協海軍搜索、驗證及追捕船隻。

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