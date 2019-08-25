難敵國際施壓 巴西出兵救雨林大火

2019-08-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕在國際社會譴責下，巴西總統波索納羅態度轉彎，廿三日深夜緊急召開內閣危機處理會議，會後下令派兵協助撲滅燎原的亞馬遜雨林大火與維持災區治安，打擊犯罪活動。歐洲領袖此前定調雨林大火為「國際危機」，揚言巴西若未能遏止大火，將阻撓歐盟與巴西等四個南美洲國家簽署自由貿易協定。

波索納羅對全國發表電視演說，宣稱巴西政府對環境犯罪採取「零容忍」做法。他罕見地照稿說道，「我深愛且尊重亞馬遜雨林」，「保護它，我們責無旁貸」。惟他仍堅稱，全世界都有森林大火，這不能被國際社會當作可能因此制裁巴西的藉口。

全球最大熱帶雨林—亞馬遜雨林近來的火災，促使巴西國內及許多國家關心此一「地球之肺」的人士，紛紛走上街頭抗議，各國網友紛在社群媒體呼籲抵制巴西產品的聲浪亦愈演愈烈。

法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、英國首相強森與愛爾蘭總理瓦拉德卡，最近紛紛表達關切，定調亞馬遜雨林大火為「國際危機」，警告歐盟與巴西等四個南美洲國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）六月達成的自由貿易協定將因此生變，而歐盟乃Mercosur最大貿易暨投資夥伴。芬蘭更表示將提議歐盟國家暫停進口巴西牛肉。

巴西最新官方數據顯示，該國今年已發生七萬六七二○件火災。根據巴西國家太空署（INPE），廿一至廿二日間新增近七百件火災，衛星過去一週共發現逾九五○○件火災，造成巴西第一大城聖保羅在內的幾個城市空污嚴重，濃煙蔽日。在INPE數據直指亞馬遜雨林七月遭砍伐速度竟達去年的四倍後，波索納羅卻認為是「謊言」，還撤換署長，並將這次大火的肇因歸咎於環保團體和非政府組織（NGO）放火「嫁禍」。

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