青年=反動？ 10港生在西藏遭扣查

2019-08-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港「反送中」風波沸沸揚揚之際，香港大學、香港科技大學、香港城市大學十名大學生，廿三日晚間在西藏聖母峰（中國稱珠穆朗瑪峰）基地營被公安扣查，疑似與其中有人在網路發表「反送中」言論有關，根據港大表示，至廿四日晚間，所有學生都已獲釋。

香港大學學生會校園電視廿四日報導，「微博」日前流傳片段顯示，有十名香港青年在聖母峰基地營被當地公安扣查。港大校長張翔證實，八人為港大學生，另兩人為香港科技大學與城市大學學生。消息指出，他們之中有人在網路發布「光復香港、時代革命」等支持香港民主自由字句，才會受查。港大學生會批評，港大不少課程強制要求學生前往「內地」完成課業，但近期港人遭無理扣查時有所聞，校方卻從未有應變及支援措施，要求取消相關課程要求。

據環球網報導，這起事件起於遊客發現，這十名學生中有一人持香港獨立標語，另一人正為其拍照，於是上前理論，雙方發生爭執並報警，警方到場後帶走學生。

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）指出，中方似已將香港青年視為反動力量。曾在「反送中」示威現場擔任急救員的阿Ｂ（化名）表示，日前入境深圳時，因手機內有示威照片，而被迫換囚衣、鎖手銬腳鐐，還被強制全裸攝影及通宵盤問，最後須簽悔過書才獲釋。星島日報也指出，有十二歲男童因參與「反送中」遊行，在隨家人入境廣州時，被單獨帶至房間接受十多名海關官員問話，還被要求解鎖手機，逐一審查照片和通訊軟體，半小時的恐怖經歷，嚇得男童「不敢再回大陸」。

另一方面，深圳羅湖區公安廿四日在「微博」表示，涉及嫖妓的英國駐香港總領事館香港籍職員鄭文傑，在被行政拘留十五日後，已於廿四日獲釋，而他也對自身違法事實供認不諱。鄭文傑家屬管理的臉書專頁「釋放Simon Cheng」也證實鄭文傑已返港，但稱暫不接受訪問，請外界先給他們一些空間，日後會再作詳細說明。中方近年常以「賣淫嫖娼」罪名，拘留或誘捕異議人士和公共知識份子，難以查證真實性。

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