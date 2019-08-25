林鄭發文願對話 反送中「怒」灌臉書

2019-08-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港反送中抗爭已延燒兩個多月未歇，特首林鄭月娥廿四日下午在其個人臉書專頁發文稱，她並不期待自己此前提出建構社會「對話平台」進行對話的想法，能輕易解開當前「死結」，但「持續抗爭並非出路」，恐使仇恨滋長，「大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

針對該對話平台的建議，建制派立法會議員及官員均表達歡迎與支持，泛民派則批評她只是想轉移外界的焦點。她發文後僅一小時，就被按一．五萬多個「怒」，截至當晚十點半，已達四．二萬個怒。其中，不少網友留言堅持撤回逃犯條例修法等「五大訴求，缺一不可」，並要求她下台。

林鄭當天上午邀香港政府前政務司長唐英年、前立法會主席曾鈺成、天主教香港教區宗座署理湯漢、香港教育大學校長張仁良、香港網路媒體「灼見名家」執行長文灼非、香港中間派政黨「新思維」主席狄志遠等要人至其官邸「禮賓府」晤談。數名香港民主派問政平台「民間人權陣線」及泛民派政黨「社會民主連線」人士，在禮賓府大門外抗議，批評林鄭的對話平台構想不過是閉門造車。

會後林鄭在臉書發文稱，上午的會面並非她此前提到的「對話平台」。她了解目前社會的怨氣很深，對話雖未必能提供解決問題之道，持續抗爭卻非出路。林鄭還說，「過去一週略微平靜」，盼藉此契機啟動對話，若民間有對話平台，且希望港府官員能夠參與，「我們都樂意出席」。至於如何建立多元的對話平台，港府「必定繼續用心聆聽意見」。

另一方面，發起「八二三人鏈：香港之路」的主辦單位，廿四日將廿三日參與該活動的人數從約十三．五萬上修至廿一萬。中共黨媒人民日報的「微博」則在評論中威脅，此活動露出「港獨」真面目，切勿「自掘墳墓」。

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