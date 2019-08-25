反送中警民對峙 白衣男又砍人

2019-08-25

示威第12週 數千人觀塘遊行

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港反送中抗爭邁入第十二週，前沙田區議會議員劉穎匡廿四日發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，數千名黑衣示威者下午聚集在觀塘區，重申五大訴求，表達「智慧燈柱」有侵害民眾隱私權的疑慮。港警傍晚四時過後開始清場，多次發射胡椒球彈、催淚彈、橡膠子彈等武器，與大批民眾爆發多波衝突，至少廿八人被捕，並有一名男子疑遭橡膠子彈擊傷左眼，驚慌大喊︰「我會不會盲眼？」

至少28人被捕 1男左眼中彈

觀塘遊行隊伍抵達終點後，大批示威者隨後轉往德福花園、牛頭角警署、偉業街高架橋、港鐵觀塘站、港鐵九龍灣站天橋等地，向警察丟擲汽油彈、磚頭、鐵條、玻璃罐等物品；佔據車道並以竹枝、燃燒的雜物、俗稱「水馬」的充水式護欄搭建路障；以電鋸沿路拆毀至少五座「智慧燈柱」，在柱身噴貼上「拒絕極權監控」、「抵抗暴政」等字句，甚至當街直接拉倒燈柱。港府則否認路燈有監控功能。

示威者丟汽油彈 拆智慧路燈反監控

部分包圍牛頭角警署的示威者，用雷射筆照射鎮暴警察，噴漆塗鴉警署外牆，以擴音機播送挑釁港警的字句；傍晚四時過後，速龍小隊在牛頭角警署外多次施放催淚彈、胡椒球彈驅散群眾，場面一度相當混亂，現場遺留海綿彈頭。警民激烈衝突期間，一名示威者驚險用網球拍將催淚彈擊回給鎮暴警察；兩名記者遭燃燒的雜物擊中，鞋子和褲角起火。一名男性示威者左眼受傷，送醫後因下眼瞼裂傷需要縫合，留院觀察。

晚間十時過後，示威民眾轉移到黃大仙龍翔道、深水埗警署周遭，與港警持續對峙；期間有身穿白色上衣的民眾與示威者發生口角，白衣男子被打到臉部受傷流血，隨後有多名手持菜刀的男子闖進黑衣群眾中，並向示威者揮動菜刀。白、黑雙方被現場救護人員隔開後，已各自離開衝突現場。

港鐵公司廿四日上午突然宣布關閉觀塘線部分車站，理由是「因應觀塘區公眾活動」；觀塘遊行發起人劉穎匡隨即痛斥此舉為「港府與港鐵合謀阻止市民集會活動」，批評港鐵做法「史無前例地不可理喻」。港鐵觀塘線部分車站暫停對外開放期間，有列車載送警察到港鐵九龍灣站驅散示威民眾。劉穎匡等十七人晚間七時則在海濱道被捕。

觀塘線停駛 挨轟配合港府阻止集會

香港泛民主派共五十七名立法會議員、區議員、社區主任，廿四日透過聯合聲明，指「港鐵觀塘線停駛」擾亂市民日常生活，妨礙民眾參與合法的公眾活動，加深社會矛盾，且為日後大型集會開出極壞先例。中共黨媒《環球時報》廿三日甫透過社論，要求港鐵不能向示威民眾提供服務。

已獲批臨時禁制令的香港赤鱲角國際機場，廿四日上午已通過反送中抗爭者的「壓力測試」，未因示威活動而影響正常運作。

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