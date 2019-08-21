反反送中 港男砍傷3人

2019-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港二十日發生首起疑因「反送中」政治理念不合，憤而砍人的流血事件。一名身穿藍色上衣的中年男子，凌晨一時許在將軍澳一處連接澳景林邨、厚德邨的「藍儂牆」（港稱「連儂牆」）行人隧道，持長刃砍傷三名男女，包括一名二十四歲男子、一名三十五歲女子，以及香港《信報》前記者、二十六歲的黃姓女子；黃女的雙手、左肩及背部重傷，情況一度危殆。

目擊者指出，凶嫌在將軍澳「連儂隧道」閒晃約二十分鐘，期間主動接近行人，詢問他們對「反送中」抗爭的看法；被砍的女子曾表示凶嫌身上有菸味，要求他不要靠太近；不久後，凶嫌與兩名受害女子對談期間，突然從口袋掏出長刃傷人，並高喊「我再也忍不住啦！」目擊者認為，凶嫌明顯是不支持反送中運動的那一方。

根據目擊者拍攝的影音，可以聽見傷者朝其他行人大喊「他手上有刀」、「報警」、「你們快走」；一名女子則握著受傷流血的手，奔向隧道的出口。香港醫院管理局證實，凶嫌傷及受害男子的左臂、頭部，受害男子頭部傷勢需要縫七針。根據頌明苑的監視器畫面，一名疑似凶嫌的男子二十日凌晨一時三十七分進入嘉明閣，並將藍色上衣、深色褲子換成深紅色上衣、淺色褲子。

將軍澳當地有民眾不滿警方在事發後兩小時，才赴凶嫌出入的嘉明閣蒐證，還有人批評警方態度懶散。不過，港警在午間例行記者會上宣布，已在羅湖口岸拘捕一名五十歲本地男性疑犯，初步調查顯示，他當時疑似有喝酒，但犯案動機仍待調查。香港警察公共關係科總警司謝振中二十日下午證實，港警二十日凌晨一時三十分許接獲報案，警方衝鋒隊及巡邏小隊人員四分鐘後到場處理；高級警司江永祥也表示，不認同警方案件處理緩慢的說法。謝振中強調，港警公正調查所有暴力行為，不論涉案人或受害人背景。

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