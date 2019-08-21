林鄭願設對話平台 未回應5大訴求

2019-08-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港特區行政長官林鄭月娥二十日召開記者會，針對十八日「民間人權陣線」 （民陣）在維多利亞公園集會，號稱一百七十萬人參加，要求特區政府回應五大訴求，林鄭僅承諾將立即建立與民間的對話平台，至於有關警方執法不當的投訴，則會透過「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）釐清真相，並邀請海外專家參與調查。對此，香港民主派痛批林鄭完全未回應訴求，形同向一百七十萬名市民宣戰，未來民間的示威行動恐因此升級。

林鄭召開記者會表示，本月十八日的維園集會大致和平進行，希望這是社會遠離暴力、重回平靜的開始；林鄭允諾，會馬上與各界展開溝通對話，為港找出路，對話平台是開放的，包括不同立場和背景的人，她和各司局長願到各區與各界人士溝通。

林鄭也強調，就「逃犯條例」修法案所引發的風波，監警會已決議不設審視期限，因此將審視包括七月二十一日元朗白衣人攻擊等五十三起投訴。她強調，監警會是獨立公平的法定機構，正考慮增加委員會成員，且為確保審視客觀性，委員會主席梁定邦已前往英國尋求專家參與。

然而，有媒體問及，港府是否成立獨立委員會調查反修法風波？監警會委員會是否包括民主派成員或其他具公信力人士？林鄭皆未明確回應。

對此，民陣發言人岑子杰抨擊，本月十八日的流水式集會，已是市民給林鄭的「碩果僅存」機會。他對林鄭的回應感到失望，形容未能回應訴求的她是「五無特首」。工黨議員張超雄則警告特區政府和警方，稱當局若繼續漠視市民訴求， 未來的遊行示威恐難繼續「和平、理性、非暴力」。

傳北京對香港局勢訂下九月初「死線」

監警會主席梁定邦接受「南華早報」訪問時則指出，要平息紛爭不能只靠港警，如今越來越多人反感警察執法，政治問題應該政治解決，且應從正式撤回「逃犯條例」修法開始， 將它「適當地埋葬」；港府不宜排除成立獨立調查委員會的可能性，違法執法人員應該受到紀律處分。

香港立法會建制派議員田北辰則引述消息指稱，北京對香港局勢訂下的「死線」是九月初，要求在十月一日中國七十週年國慶前平息風波，林鄭須在八月三十一日民陣再度發起遊行前消除民怨，讓社會在中國國慶前有一個月的時間恢復平靜。

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