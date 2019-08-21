反送中之際 英駐港職員遭中國拘捕

2019-08-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國駐香港總領事館香港籍男職員鄭文傑（Simon Cheng）八日前往中國深圳市出席商務會議，同日晚間搭乘廣深港高速鐵路返港「正在過境」期間驚傳「被失蹤」，但中國警方聲稱沒有抓人紀錄。英國外交部對此已表示嚴重關切，正由領事館向其家屬提供協助，並向廣東省與香港特區政府探詢進一步資訊，但中國外交部發言人耿爽稱「不掌握」此事此人消息。

英嚴重關切 中說沒抓人

鄭文傑為英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局員工，現年廿八歲，至今下落不明。英領館九日發現他未到班，與鄭家聯繫後才知此事；鄭家及其李姓台灣籍女友在香港媒體「香港○一」陪同下，當天下午前往英領館討論，英國駐港領事貝麗婷（Nicola Barrett）承諾協助調查下落之餘，建議鄭家先向港警報案。

根據鄭家說法，鄭文傑八日離開位於香港九龍區佐敦的住處後即失蹤；港警初步調查後，發現他當天由羅湖離境進入深圳，目前朝「失蹤人士」案件辦理。但根據他的李姓台灣籍女友所知，鄭文傑為赴商務會議前往深圳，中午左右入境中國，原訂當晚搭高鐵返港；晚間十時許，男方曾來訊表示「還在高鐵上」，後來又傳「正在過境……為我祈禱」，豈料自此失去消息。

目前不清楚鄭文傑此趟出差所持旅行文件為何，李女研判男友應是在西九龍站內地口岸通關時被拘。但「香港○一」致電管轄該口岸的廣州鐵路公安局深圳鐵路公安處求證，接線官員卻說西九龍站派出所八、九日兩天皆無抓捕紀錄；港方灣仔警署報案室也確認港方沒抓人，但稱無法與中國警方聯繫，請鄭家親自前往瞭解。

鄭家立刻向香港入境事務處、香港政府駐粵經濟貿易辦事處求助，入境處協助在外香港居民小組十日回報，鄭文傑「已在內地被行政拘留，拘留原因及地點不詳。」根據中國「治安管理處罰法」，行政拘留是中國公安祭出的嚴厲行政處罰，不須透過法院，可逕行用來對付嚴重違反治安管理、但不構成犯罪的行為，拘留期限一般為十天、以十五天為限。

隨男友在港就業的李女居港才一年，此事令她「震驚」和「害怕」，因男方連「反送中」活動都沒參加過。沒有背景的鄭家，目前也「很迷惘」，不敢親自到中國找人，只敢盼望香港政府相助。

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