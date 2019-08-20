中國國台辦嗆「停止插手香港事務」 陸委會反擊：別推責給不存在的外力

2019-08-20

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕中國國台辦昨批評台灣提供港人人道救援是「為暴力份子掩蓋罪行」，並警告「停止插手香港事務」；陸委會對此重申，台灣支持港人追求民主自由，但不會介入，呼籲北京當局多傾聽港人心聲，不要動輒將責任推給不存在的外力介入。

香港反送中運動延燒，期間港警暴力鎮壓，造成不少示威者流血受傷。針對港人庇護，蔡英文總統日前指示政府相關單位，以人道救援方式，給予港人個案協助。中國國台辦發言人馬曉光昨天透過新聞稿回應媒體提問，就台灣政府提供港人人道救援、政治庇護一事，反批「民進黨當局罔顧事實、顛倒黑白，不僅為香港少數暴力激進份子掩蓋罪行、助長禍害香港的囂張氣焰，還公然聲稱提供庇護，讓台灣成為避罪天堂」。

馬曉光警告，「任何人都無權凌駕於法律之上，民進黨政府此舉將置台灣民眾安全與福祉於何地？民進黨應停止破壞香港的法治，停止插手香港事務，不得以任何方式縱容違法犯罪份子」。

陸委會回應表示，我國是民主法治國家，與國際社會共享人權自由的普世價值，對港人來台，政府會依據相關法規妥適處理。

蔡總統：

關注港局勢 但不介入

此外，蔡總統昨天接見來訪的澳大利亞前國防部長潘恩時，針對香港「反送中」運動再度表達關切。總統說，台灣作為民主陣營的一份子，我們支持香港人追求民主自由，但也憂心香港的局勢惡化。所以，她要強調，「我們會關心，但是不會介入」。

總統指出，她要呼籲北京和香港當局，要用智慧和誠意化解衝突，不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入；也不要拒絕和人民對話；更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。

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