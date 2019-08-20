川普警告中國︰天安門式鎮壓香港 損及美中貿易談判

2019-08-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國調集武裝人員進駐廣東深圳之際，美國總統川普十八日警告，若中國以「天安門式鎮壓」對付香港「反送中」示威群眾，將損害美國和中國的貿易談判；他期待以「人道方式」解決香港問題。中國外交部則重申，「香港事務純屬中國內政」。

盼以人道方式解決

川普在新澤西州準備搭機返回華府時呼籲，中國國家主席習近平應該「坐下來」，與反送中領袖對話。他稱讚習是「很有才幹的人」，能迅速達成協議，但也強調「我想看到香港以非常人道的方式發展…這將對貿易談判相當有利」，「若習近平對香港做出暴力之事，要我簽署協議將會更加困難。」川普還說：「如果他們（中國）採取暴力，我認為這將很難處理。我的意思是，若演變成另一個天安門事件。假如那裡（香港）發生暴力，我認為這將是非常棘手之事。」

川普發表前述談話的時機，正值美中尋求重啟貿易談判之際。白宮首席經濟顧問庫德洛十八日指出，美中兩國貿易代表將在十天內舉行電話會談，若一切順利，下一步將是更多高級官員參與的協商。

對此，中國外交部發言人耿爽回應，川普曾說「香港是中國的一部分，他們必須自己解決」，希望美方「說到做到」。耿爽論及天安門事件時則稱，「對於八○年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確定論。」

此前，川普也曾對中國調動部隊在香港邊境集結表達關切，他雖然並未明確表明支持反送中抗爭，但對六月時百萬人走上街頭遊行感到驚訝，強調他支持「自由」與「民主」。本月中，川普也曾引述情報消息推文，指稱北京正調動部隊到香港邊境，呼籲各方冷靜。但川普因迴避批評北京當局，引發美國民主和共和兩黨國會議員抨擊。

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