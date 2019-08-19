反送中示威 全球齊步走

2019-08-19

〔編譯茅毅、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕反對香港政府修訂「逃犯條例（送中條例）」和支持香港民主抗爭的海外香港人，十七日在英國倫敦、法國巴黎、德國柏林、美國紐約及洛杉磯、澳洲墨爾本、日本東京、加拿大溫哥華、多倫多及亞伯達省卡加利，以及十八日在澳洲雪梨等地舉行集會或遊行，展現海外港人與香港站在一起的立場，將反送中抗爭者的主張訴諸國際社會。但各地中國僑民也不甘示弱，以高舉五星旗或唱中國國歌反制，甚至大罵反送中示威者是「漢奸」、「賣國賊」。

在倫敦，數千人高舉「我只想在湯麵裡吃到胡椒（暗批港警使用胡椒噴霧）」與「（英國首相）強森會向中國投降嗎？」等標語，從特拉法加廣場走到國會廣場，不少英國民眾向遊行隊伍比讚。巴黎的港人也在聖米歇爾廣場聚集，另一側則有中國僑民大罵反送中示威者為「暴徒」。

在柏林布蘭登堡門前，約兩百名港人呼籲德國政府切斷與港警的合作關係，停止出口鎮暴裝備給港警，並給予香港示威者政治庇護。

在溫哥華、多倫多及卡加利，反對和支持反送中的群眾同樣集會對峙。七百多名港人在紐約華埠集會，同步聲援港人十八日在維多利亞公園舉行的集會。中國僑民則在馬路對面高舉五星旗，大罵「走狗」、「滾回去」。在洛杉磯聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海灘的商店街，逾三百名黑衣人高喊「光復香港，時代革命」等口號。

日本方面，四百多名港人十七日下午在東京遊行，抗議港警暴力執法，同樣也遭中國支持者鬧場。

歐、加發表聲明

籲維護香港自治

另一方面，歐盟外交政策首長茉格里尼（Federica Mogherini）及加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland），十七日也就香港情勢發表聯合聲明，籲相關各方克制，採取舒緩情勢的緊急措施，進行廣泛及包容性對話，也強調應持續維護香港和平集會自由及自治。

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