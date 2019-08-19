170萬人集會反送中 創港最高紀錄

2019-08-19

〔編譯孫宇青、茅毅／綜合報導〕香港民間人權陣線（民陣）十八日在銅鑼灣維多利亞公園發起「煞停警黑亂港、落實五大訴求」集會，在警方不准許遊行的情況下，大會改採「流水式集會」方式進行，逾一百七十萬名身穿黑衣的港人不畏滂沱大雨，進入維園後再漫步前往附近地鐵站離開，透過持續塞爆維園，表達對警方暴力執法的憤慨，創下香港歷來集會人數最高紀錄，凸顯「反送中」民意依然堅實。

訴求「止警暴、制黑亂」

這場「止警暴、制黑亂」集會十八日下午二時開始，維園中央草坪及六座足球場不到一小時已被黑衣人潮擠得水洩不通。為了讓後到者進場，民陣啟動流水式疏導民眾，由香港民主黨創黨主席李柱銘、民主派前立法會議員李卓人、梁國雄（長毛）及壹傳媒創辦人黎智英，帶領民眾沿高士登道往灣仔、金鐘、中環方向離開。

儘管雨勢滂沱，隊伍前端下午近五時抵達遮打道終審法院後，不少民眾不願散去，反而響應主辦單位呼籲，掉頭步行返回維園，使道路上出現兩條不同方向的人流，也讓集會得以「無限循環」，途中更不斷有人高呼「時代革命，光復香港」、「徹查警黑，追究警暴」等口號。香港歌手何韻詩也共襄盛舉，並指出港府試圖消滅港人聲音，結果證明無效。

入夜後，維園附近街道及疏散沿途仍人潮洶湧，至晚間八時，仍有民眾陸續進入維園。為防民眾衝擊，金鐘政府總部外提前架起水馬（充水式護欄），並有警車、救護車、消防車在現場待命；北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）外也有鎮暴警察、速龍小隊駐守。香港媒體報導，俗稱「水砲車」的兩輛人群管理特別用途車，已調往港島戒備。

民陣發言人梁穎敏直言，若北京和港府的策略是等待反送中運動消散，「他們錯了，我們會堅持下去」。然而，港府在集會剛開始時，就透過發言人發表聲明，對集會「針對警察」感到「遺憾」，民陣則回應：「遺憾你個遺憾！」

另據香港「南華早報」引述港府消息人士說法，十六日晚間有近百人以十到二十人為一組方式，從廣東深圳進入香港。這些男子的年齡在二十歲至四十歲間，多人身穿白衣，但無跡象顯示其為旅行團成員。

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