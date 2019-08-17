港銀行全面備戰 挺過816提款日

2019-08-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕部分港人十一日發起「八一六全民提款日」（八一六齊撳千），以癱瘓香港金融體系，矛頭鎖定中資銀行。負責發行香港紙幣的匯豐銀行事前備妥大量現金，其他銀行也呈現備戰狀態，所幸當日僅有零星民眾響應號召，銀行運作穩定。

「八一六全民提款日」係香港作家阿樹因不滿警方十一日當天暴力執法而號召，呼籲「至少要利用自己鈔票的力量，表明我們對現任政府已經失去信心」，當天「將所有銀行存款從銀行中提走」，因「香港銀行體系結餘只有五百多億，如果二百萬人每人提走二．五萬，已經能夠令結餘歸零。之後，就讓信用塌縮完成餘下的工作。」

僅少數提款機無法領港幣

根據香港金融管理局指出，十六日銀行運作正常，有個別銀行提款機無法領取港幣及美元，但情況不普遍。財政司司長陳茂波與金管局一致強調，香港銀行發展穩健，流動資金非常充足，對當地銀行體系很有信心。

一個插曲是，特首林鄭月娥兩年前競選時曾指定服務的「星級化妝師」鍾日華十五日高調秀千萬港幣存款，對「反送中」民眾炫富兼嘲諷，意外掀兩路人馬網路罵戰。鍾日華臉書多次表態力挺港警，十五日還刻意強調銀行規定其帳戶「最少存一百萬現金就夠，今日我就存夠一千萬」。但網友反諷稱，「一千萬好多人都有」，「真是不多」，指他是「窮得只有數字的港豬」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法