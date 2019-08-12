REE HONG KONG 台灣人體排字挺港人

2019-08-12

〔記者呂伊萱、溫于德／台北報導〕香港反送中運動持續進行，在台港人與關注香港情勢的台灣民間團體，昨在台北中央藝文公園聯合舉辦排字活動，超過三百名民眾響應參與，以人體排出由紅與黑組成的「FREE HONG KONG 」英文字，現場也設有「藍儂牆」，聲援港人爭取自由、民主與法治的訴求。

在華山草原上，紅衣民眾排出「Free」，黑衣民眾排出「Hong Kong」的英文字，同時也將悼念香港義士梁凌杰的「黃衣人」（Raincoat Man）標誌與台灣圖樣排列其中，表達台灣社會對港人追求自由、民主與法治的全力支持。

邊城青年譴責港警暴力

香港邊城青年發言人Kuma表示，港府稱「三罷」行動破壞經濟，但真正穩定的經濟，應建立於自由民主法治的社會，邊城青年堅定支持每位參與三罷的港人，以實際行動向已扭曲的社會秩序發聲，「少上一天班或許少吃一頓飯，但香港沉淪將無法挽回」。

邊城青年也強烈譴責港警八月五日當眾侵犯女性抗爭者的身體自主權，顯示濫用警權問題極為嚴重，警察暴力已經失控。香港大專學界國際事務代表團代表呂天忻也表示，反修例運動不僅揭示警權過大、官警黑勾結、林鄭月娥政府罔顧民意與制度暴力，更已有許多同路人被捕、被政治檢控、甚至以死明志。呂天忻也衷心感激台灣對香港的關注和援助，讓港人深深感受到「德不孤、必有鄰」。

流亡美國的中國民運人士郭寶勝受訪表示，中國是沒自由的巨大監獄，現在更要強加於香港，也是可能重演八九年大屠殺的關鍵時刻，呼籲台灣人和海外華人關注支持香港，「香港加油！」

這項活動的主辦單位「香港人權關注在台灣」，是一由香港邊城青年、台灣青年民主協會、台權會、台灣公民陣線、司改會、人約盟、台灣基督長老教會、陳文成基金會、鄭南榕基金會、西藏台灣人權連線、廢死聯盟、永社與蜜蜂公民等社團聯合組成的單位，自八月初起舉行「挺人權、撐香港、護民主」系列聲援。

多個NGO團體昨日於台北中央藝文公園舉行排字活動，參與民眾排出「FREE HONG KONG 」字體，表達台灣社會對香港人民爭取自由民主的支持。（記者羅沛德攝）

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