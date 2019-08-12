店家政治立場 港App全都露

2019-08-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港《逃犯條例》修訂草案引發的「反送中」抗爭延續迄今，「一芳台灣水果茶」等進軍中國的連鎖手搖飲料業者，也開始對「一國兩制」表達立場。有鑑於此，利用連登討論區（LIHKG）串連的抗爭者再度運用高科技，開發出標示店家政治立場的兩款智慧型手機應用程式（App），但專家直言，這對分裂中的香港「並非好事」。

香港零售業六月份總營收因「反送中」抗爭擴大而下挫六．七％，正反勢力還責難當地商家未認真投身當前這場危機。「一芳」五日表態「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工！」，點燃宣誓效忠中國的戰火，但香港一芳各分店隔日隨即撇清關係，強調「香港總代理尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值。」

「香港最有用、實際的指南」

不過，連登用戶九日推出的香港專用「WhatsGap—發夢夾公仔地圖」程式，依舊將香港一芳列為政治立場有待注意的數百家在地餐飲業者之一，並說明示警原因，附上一芳不同人士說法，供消費者自行決定相信與否。已有逾五千台裝置安裝這款程式，餐廳曾發聲支持中國、力挺香港獨立或台灣均無所遁形，儼然成為當前「香港最有用、實際的指南」。

另一款尚未發表的「Freedom Filter」程式，則協助消費者判斷店家在「反送中」運動中，是屬於「黃色」泛民主派，還是親中、港政府的「藍色」建制派陣營。除上述兩款應用程式，另有論壇整理支持「反送中」的店家名單。

然而香港「冠域商業經濟研究中心」創辦人關焯照表示，政治標籤的做法雖可能傷害店家生意，但應無損於香港整體零售數字；惟提供「逐漸疏離感」對香港並非好事，「我不覺得它會成功。連登用戶低估了人類行為。」

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