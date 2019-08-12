出門攜防毒面罩 已成香港日常

2019-08-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續近三個月，警方施放過催淚彈的行政區多達十四個（全港僅十八個行政區），屢見不鮮的警民衝突，已經改變香港居民的生活樣貌。觀察指出，香港社會的肅殺氛圍愈趨緊繃，餐廳業者開始提醒顧客注意外出用餐時的人身安全，許多民眾晚間出門會隨身攜帶防毒面罩，大部分香港人都已失去對政府的信任。

衛報︰警淪施暴者 整世代不信任港府

英國《衛報》十一日報導，反送中抗爭近幾週來愈來愈暴力，鎮暴警察強硬執法，示威者縱火、破壞警署與政府大樓，衝突持續激化且不見緩和跡象；多數居民曾被迫涉入或親眼目睹警民對峙現場，本該負責保衛城市安全的政府和警察淪為施暴者，已讓港人不得不質疑港府的治理能力。香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽（Ma Ngok）指出，「整整一個世代已經對香港政府失去信任」，就算反送中抗爭平息，當局仍舊無法獲取年輕人的諒解與支持。

香港中年世代多數都能對「年輕人的無助」感同身受。七十三歲的反送中抗爭者亞力山卓‧王（Alexandra Wong）告訴美聯社，香港主權一九九七年移交中國後，「年輕人看不到未來」；亞力山卓經常帶著英國、美國、台灣國旗參與抗爭，並穿著印有「建立民主中國」字樣的上衣。

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