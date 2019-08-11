新疆再教育營關閉？ 紐時親訪戳謊

2019-08-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報九日報導，儘管中國政府在七月底宣稱絕大部分被關押在為遏阻伊斯蘭極端主義威脅、針對穆斯林少數民族再教育營中的民眾皆已獲釋，但紐時兩名資深記者儲百亮（Chris Buckley）與麥爾斯（Steven Lee Myers）親臨新疆七天訪查後發現，遍佈各地的拘留營仍持續運作，規模甚至更大。

他們在文中寫道，在官方安排下，於一處樣板意味濃厚的地點採訪維吾爾族男子克巴亦兒。他當初被關在南疆和闐附近的五大再教育營之一，近日衛星照片顯示，他過去被關押的再教育營外馬路對面，又出現一座新的再教育營，設有警戒瞭望塔與高牆。

再教育營未減反增 規模更大

紐時記者企圖接近這些再教育營、工廠或其他宗教設施時，總是被便衣警衛以各種荒誕理由阻撓。有證據顯示，再教育營還涉及奴工，不少拘留者被改造後，會被轉移到這些工廠裡繼續遭政府監視。

受訪者像樣板 關鍵被禁答

紐時記者從當局安排好的參訪中，發現更多問題。例如，克巴亦兒居住的和諧新村裡，仍有一個小型的再教育營，持續收容超過三百名廿四歲到四十一歲的維吾爾人。當局宣稱該再教育營有如寄宿學校與訓練中心，稱被拘留者為學生；但前拘留者說，裡面才沒這麼好過。

至於當局安排的克巴亦兒訪問，樣板宣傳意味更是濃厚。當記者詢及細節、像是有多少人一同被關時，官員立刻出面制止，克巴亦兒也一度尷尬停頓，但透露大多數是來自鄉下的年輕人。儘管克巴亦兒一開始宣稱是自願進入再教育營，但稍後坦承真正原因是自己在手機上看伊斯蘭影片；受訪的地點也疑似不是他真正的家，牆上的鐘壞了，衣櫃裡沒幾件衣服，冰箱裡除了一坨生麵團別無他物。採訪後數小時，紐時記者便無法聯繫克巴亦兒。

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