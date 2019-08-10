皮膚會發螢光還能殺菌 深海鯊魚是色盲

2019-08-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《ｉ科學》（iScience）期刊八日發表最新研究，解密為何深海的兩種奇特鯊魚，身體能發出神秘的「綠色螢光」。研究發現，牠們的皮膚有螢光分子，能令牠們在陰暗深海辨識同類，而且還具有殺菌特性，也能在充滿細菌的深海產生保護作用。

美國紐約市立大學教授格魯博（David Gruber）等研究人員，潛入聖地牙哥斯克里普斯海底峽谷，研究名為絨毛鯊（swell shark）及鏈狀貓鯊（chain catshark）的兩種鯊魚。在只有藍色光線才能穿透的深海，使用海底攝影機拍攝下，這些鯊魚能發出綠色螢光，其原因一直是未解之謎。

研究人員從牠們的皮膚萃取出一種螢光分子，發現牠們的皮膚有亮暗兩種色調。在顯微鏡下觀察，這些分子有多種樹狀結構，取決於尺寸大小，這些分子會發射不同亮度的綠光，對藍光做出反應。

研究人員發現，牠們皮膚上有一組源於色氨酸的分子，包括溴分子，能影響皮膚與光的相互作用。例如，在明亮皮膚上的溴分子，可以將海底藍光轉為綠光，創造其他同類看得見的霓虹信號。

研究顯示，這些鯊魚幾乎是色盲，只能看見光譜中的藍綠兩色。牠們的眼睛對於這兩色高度敏感，得以感知牠們的螢光身體與非螢光環境的強烈對比。這些鯊魚是群居動物，通常二至十隻成群，牠們藉由上述功能辨識同類及性別。

研究也指出，部份分子含有「溴化色氨酸︱犬尿氨酸」代謝物，具有抗生素特性，在實驗室測試能殺死細菌，這可能可以解釋為何在充滿細菌的海床，這些鯊魚的皮膚還能保持乾淨。

格魯博表示，進一步了解海洋生物螢光，有可能協助醫學造影達成突破，他確信海裡仍有其他物種的螢光鯊魚，只是人類尚未發現。

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