美反恐主任代理國家情報首長

2019-08-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普八日宣布指派現任國家反恐中心主任馬奎爾（Joseph Maguire）擔任代理國家情報首長，接替將於十五日退休去職的現任國家情報首長寇茲監督十七個美國情報單位的重任。

川普在宣布指派馬奎爾代理此職的推文中，大讚馬奎爾允文允武，曾是美國海軍特殊戰爭部指揮官，也是哈佛大學國家安全研究員，「我毫不懷疑他將能勝任新職！」即將退休的寇茲也讚美馬奎爾長年職涯表現傑出，將能憑藉卓越能力帶領美國情報界。

川普原本提名共和黨籍德州聯邦眾議員雷克里夫出任國家情報首長，但雷克里夫五天後就退出提名，主要在於外界批評他缺乏情報經驗與難以擔當大任。目前並不清楚川普日後是否會真除馬奎爾，正式任命馬奎爾擔任國家情報首長。

國家情報首長寇茲上月底宣布將於本月十五日去職，而川普八日宣布，現任國家情報副首長、任職情報界卅年的高登女士，也將於同日去職。儘管川普大讚高登專業傑出，但民主黨籍眾議院情報委員會主席謝安達痛斥，川普一口氣搞掉兩名情報大將，寇、高二人退休是美國情報界「毀滅性的損失」。

川普自上台後，便與美國情報界關係不睦，白宮與國家情報首長辦公室的關係也始終動盪，主要原因在於美國情報界認定，俄羅斯政府確實干預二○一六年美國總統大選，以暗助川普勝出。

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