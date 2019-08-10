副總理為高鐵內訌 義聯合政府恐垮台

2019-08-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕義大利右翼民粹聯合政府驚爆倒閣危機，身兼副總理的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini），八日宣布退出執政聯盟與要求提前舉行大選。無黨籍的義大利總理孔蒂雖同意召集國會開議與針對內閣進行不信任投票，但也嗆重新大選與否不是薩爾維尼說了算。民調顯示，重新舉行大選對薩爾維尼所領導的聯盟黨有利，有機會讓聯盟黨就此甩開齟齬不斷的執政聯盟夥伴五星運動黨。

此一倒閣危機的引爆點，是從義大利杜林到法國里昂的跨國高鐵案。五星運動黨與聯盟黨（原名北方聯盟黨）在二○一八年大選中勝出後，合組執政聯盟，兩黨雖皆為右翼民粹政黨，但聯盟黨領袖薩爾維尼與同為副總理的五星運動黨黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio），經常就諸多政策爭執對立，包括義法高鐵案︱︱聯盟黨以能增加就業與振興經濟為由支持蓋高鐵，五星運動黨則以造價過高與環保疑慮反對。七日五星運動黨提出封殺高鐵案動議，在國會參議院中遭到否決，兩黨緊張關係急劇上升；薩爾維尼八日與孔蒂會面後發表聲明，指稱七日的表決顯示執政聯盟已崩解，並呼籲儘快舉行大選。

目前正值國會休會，要到九月才會開議；但薩爾維尼說，國會議員應儘快重返國會，以確認國會是否已無多數聯盟，倘若政府未能在投票中過關，就能設定日期重新舉行大選。

民調支持率領先的聯盟黨，有機會在重新大選後，改為與規模較小的極右派政黨義大利前進黨（Forza Italia）合組執政聯盟，甩開五星運動黨。但即使薩爾維尼一心倒閣，義大利政府也不會立刻瓦解；按照程序，孔蒂得先在國會提出內閣信任投票，若未能過關，則內閣總辭；至於重新選舉，只有義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）有權解散國會與宣布重新大選，而馬達雷拉只會在確定實在無法重新組閣情況下，才解散國會與提前改選。

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