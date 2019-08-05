聲援維族的議員在列… 德議會代表團 訪中遭拒

2019-08-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕德國之聲（ＤＷ）四日報導，中國揚言，只要德國綠黨國會議員、黨團人權事務發言人包瑟（Margarete Bause）在原定八月稍晚訪問中國的德國聯邦議會數位化委員會代表團名單上，就拒絕讓該代表團來訪。包瑟長期支持中國的維吾爾族穆斯林。此外，關注中國宗教現況的德國聯邦議會人權委員會，九月訪問北京、西藏和新疆的計畫，也遭北京拒絕。

數度批評中國在新疆設立關押維族穆斯林的「再教育營」，並聲援香港爭取民主的包瑟說，根據中方的訊息，只要她是代表團成員，該團就無法前往中國。對此她完全無法接受，因為北京當局企圖藉此讓明確支持人權的德國議員噤聲。她已致函數位化委員會，表達仍想參加該代表團的意向。她還推文表示，中國此舉只會強化她支持人權的作為。該委員會原定前往上海及北京參訪當地的新創公司，並了解中國在人工智慧（ＡＩ）領域的發展。

針對中方拒絕聯邦議會人權委員會九月訪中的計畫，德國執政的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（ＣＤＵ／ＣＳＵ）在國會的人權事務發言人布蘭特（Michael Brand）說，這是對敢於為人權議題發聲與碰觸敏感議題的人士「殺雞儆猴」。

法庇護孟宏偉妻 也遭報復

另一方面，法國《世界報》（Le Monde）三日報導，由於法國五月給予被控貪污而在中國被捕與受審的前國際刑警組織（Interpol）主席孟宏偉的妻子高歌（Grace Meng）政治庇護，中國當局決定中斷中法兩國所有的警務合作。中國當局在七月底告知一名法國駐北京的外交官，已決定暫緩中法警務合作，而這是兩國在外交和安全關係上的重要層面之一。

據報導，中國當局也想控告高歌，但礙於她人在法國，並已尋求法國警方給予保護。中斷警務合作恐使中法雙輸，不只使中方難以緝拿潛逃法國的逃犯，法方亦將難以追查詐騙份子騙取達五億歐元（約一七六億台幣），並透過銀行匯至中國的犯罪案件。

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