港人丟五星旗入海 中國三大官媒抓狂

2019-08-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港三日旺角「反送中」遊行中，有部分示威者未按警方核准路線，中途行經尖沙咀天星碼頭，並拆下海港城購物中心的中國國旗，再丟入海中，令中國三大官媒怒嗆「中央不會坐視不管」、示威者「將受歷史審判」，而香港前特首梁振英更懸賞一百萬港幣（約四百萬台幣）緝拿「狂徒」。

梁振英懸賞四百萬緝拿「狂徒」

新華社四日指稱，香港某些「喪心病狂的暴徒」拆下國旗丟入海中，是公然踐踏國家尊嚴、令人髮指的暴行，是對廣大港人在內的全體中國人的侮辱，必須嚴懲不貸。評論更警告，「一國兩制的偉大事業」不容一小撮香港反對派及其背後勢力撼動，所有試圖挑戰中央權威、破壞「一國兩制」底線的「醜惡勢力」，中央不會坐視不管，最終也將受歷史審判。

中央電視台也透過「微博」發文，指近期「香港暴徒」肆意侵犯國家尊嚴，從上月上環遊行污損國徽，到旺角遊行丟國旗入海，「行為愈來愈猖獗狂妄」；評論也同時讚賞港警「堅守崗位、忍辱負重」。人民日報旗下的環球時報砲轟，「暴徒」三日分別在尖沙咀和黃大仙圍堵警署和警車，「違法成了家常便飯」，打擊「暴徒」就是最有效的手段。

北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）及國務院港澳辦公室（港澳辦）亦指此事「極大地傷害全中國人民的感情」，痛批示威者為「極端激進份子」、行為「無法無天」，強調港府和警方絕不會手軟。香港前特首、中國政協副主席梁振英也在「臉書」發文懸賞港幣一百萬元，只要向警方提供線索，使丟國旗者被拘捕及定罪，即可得此賞金。

港府則在聲明中表示，示威者刻意破壞國旗，已觸犯「國旗及國徽條例」相關規定，將予以「嚴辦」。根據規定，涉及公開及故意焚燒、毀損、塗劃、玷汙、踐踏國旗和國徽者，一經定罪最高可罰五萬港幣（約二十萬台幣）及三年徒刑。

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