德州槍案13小時後 俄州岱頓市鬧區遭血洗

2019-08-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國俄亥俄州岱頓市（Dayton）鬧區一處娛樂場所聚集地，當地時間四日凌晨一時許，遭到一名持槍凶徒襲擊，當街開槍掃射人群，造成至少九人死亡、二十七人受傷，槍手則被警方當場擊斃。值得注意的是，該起槍枝濫射血案與此前德州艾爾帕索於三日爆發的二十死槍案，相隔僅十三個小時。

案發地點位於岱頓市俄勒岡區（Oregon），是當地歷史悠久的街區，聚集許多夜店、酒吧、餐館、劇院。目擊者描述，槍手當時疑似正要進入俄勒岡區第五東街的斯內德培伯司（Ned Peppers）酒吧；槍響後，警方迅速疏散附近民眾，告知居民避免靠近俄勒岡區，「我被要求開車離開時，看到好多警察與救護車」。

傳槍手為二十多歲男性白人

槍案發生後，大批警消救護人員迅速集結在第五東街與韋恩大道的轉角處待命，聯邦調查局（FBI）幹員也趕抵現場。岱頓市警方四日上午證實，槍手及時被附近巡邏的警員擊斃，槍戰中沒有警員受傷；凶嫌推測只有一人，他持長槍向人群多次掃射，身分與犯案動機不明，目前聯邦調查局已加入調查。俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）透露，槍手是一名二十幾歲的男性白人，來自鄰近的蒙哥馬利郡（Montgomery County）。

岱頓市市長惠利（Nan Whaley）四日上午表示，至少二十六人在槍案中受傷，槍手穿著防彈衣、臉上戴著面具，使用一把點二二三口徑的大容量彈匣步槍，「今天對岱頓市來說是個可怕的日子；倘若不是警方在一分鐘內趕抵現場，俄亥俄州今天可能有上百人死亡」。當地醫療部門四日指出，許多傷者的下肢出現槍傷，至少一人被擊中腹部、兩人必須緊急實施手術救治。

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