香港「大三罷」今登場

2019-08-05

罷工罷市罷課 全城響應 八區集會將同步舉行

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，五日更將發動全港罷工、罷市、罷課等「大三罷」行動，預料將有二十四個行業、逾一萬四千名從業人員響應，包括金融、航空、教育、藝文、保險、社福、公務員、零售業及公共運輸等產業，並將在金鐘、旺角、黃大仙、大埔、沙田、屯門、荃灣和迪士尼大門廣場等八區舉行集會，以和平方式表達訴求；若港府仍置若罔聞，不排除發動更大規模罷工及不合作運動。

金融、航空員工不缺席

香港「南華早報」指出，香港最大工會聯合組織「職工盟」轄下九十五個屬會多半已決定挺罷工；香港空勤人員總工會轄下七個空服員工會也表態支持，包括國泰、港龍公司；而花旗、匯豐、恒生等逾三十家銀行，也表明「尊重港人言論自由和發聲權利」，容許員工彈性上班。

昨「東西夾擊」施壓港府

在「大三罷」前夕，將軍澳和港島西四日分別舉辦遊行和集會，「東西夾擊」施壓港府。午後起步的將軍澳遊行隊伍一路大喊「撤回惡法」、「星期一罷工！」等口號，並怒斥警察與黑道勾結、執法不公，要求調查警察濫權。

此次遊行還提出「反對媒體失實報導」訴求，劍指總部位於將軍澳的無線電視台（ＴＶＢ），一度包圍該台的採訪人員。

遊行人士還向將軍澳警署丟擲雞蛋、碎石、汽水等。部分示威者隨後轉往港島西聲援，但晚間七時後仍有人佔據港鐵將軍澳站及部分道路。主辦方稱遊行人數達十五萬，警方則指原定路線的參與人數為二．七萬。

警護中聯辦發射催淚彈

另外，港島西卑路乍灣公園廣場五時起也舉辦集會，草坪上展開寫有「反對制度暴力、我要真普選」的黑布條，主辦方稱有兩萬人聚集。不過，集會尚未結束，即有示威者前往北京駐港聯絡辦公室（中聯辦），在示威者並未衝擊防線下，鎮暴警察七時後在皇后大道西、德輔道西發射催淚彈，且未事先警告。

八時後，示威者漸轉往銅鑼灣，並佔據軒尼詩道、紅磡海底隧道入口外的告示打道；沿路有示威者高聲呼籲參與五日三罷行動，另有人抵達金紫荊廣場，在雕塑底座以黑色噴漆寫上「天滅中共」、「光復香港」等字眼。警方九時後開始在銅鑼灣連續施放催淚彈驅離示威者。

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