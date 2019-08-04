終結一黨獨大 李顯龍弟挺新加坡前進黨成立

2019-08-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚支持的反對黨「新加坡前進黨」（Progress Singapore Party，PSP）三日正式成立，誓將終結一黨獨大，力爭下屆國會大選席次，與其他反對黨合作阻止執政黨「人民行動黨」（PAP）跨過三分之二議席的修憲門檻。

新加坡原定二○二一年舉行國會大選，但外界普遍預期選舉可能提前。反對陣營當前在國會八十九席中僅佔六席，仍難以對新加坡政府構成真正的威脅。

新加坡前進黨的創立者為醫師出身、現年七十九歲的前國會議員陳清木（Tan Cheng Bock），他過去競選總統時，差點打敗建制派候選人。陳清木三日上午攜其他六名創黨成員舉行政黨成立大會，致詞時兩度淚崩，其中一次還哭趴在講台上。陳清木告訴台下約五百名支持者，創黨是為了對新加坡有所貢獻，與有志之士一同建立更強大的新加坡。

陳清木三日證實，新加坡前進黨將力爭下屆國會大選席次，未來將朝向執政的目標努力；該黨將推動投票年齡降低至十八歲，但目前尚未確定之後會在哪些選區推出候選人。

新加坡前進黨已獲得李顯揚的公開支持。此前，六十二歲的李顯揚公開表態支持新加坡前進黨的理念，指現在的人民行動黨已迷失方向，不再是他父親（李光耀）當初創立的人民行動黨；李氏家族在建國總理李光耀二○一五年過世後陷入分裂。

政治觀察家認為，對新加坡前進黨而言，李顯揚的支持猶如雙面刃，好處是能有效拉抬聲勢，特別是一旦李顯揚代表該黨披掛上陣，將會衝擊李顯龍主導的人民行動黨；壞處則是，李顯揚的李家招牌響亮，恐令新加坡前進黨與陳清木的理念失色，反而讓人聚焦在李家家族糾紛。

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