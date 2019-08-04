國家情報首長提名爆爭議 川普5天撤回

2019-08-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普七月卅日甫推文宣布，即將提名五十三歲共和黨聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe，見圖，美聯社檔案照）繼任國家情報首長（DNI）一職；不過五天，川普二日又透過「推特」改口稱，雷克里夫決定待在國會，以免他本人及其家人遭受「（今後）幾個月的言語和文字誹謗」。

過去一週來，多則媒體報導均質疑雷克里夫是否符合此一新職的資格與專業，以及他可能誇大了自己在德州擔任聯邦檢察官時的工作表現。部分人士擔憂，他將曲解美國的情報來支持川普的觀點。這使得民主黨人士公開反對他擔任，而共和黨人士對他的支持力道也不足。

對此，雷克里夫聲明表示，不希望有關他人事任命的國安和情報論辯，完全淪為一個政治與黨派議題。雷克里夫七月在聯邦眾議院司法委員會舉行的一場聽證會中，替川普辯護、強烈質疑負責偵辦「通俄門」案的前司法部特別檢察官穆勒。

寇茲與川普意見分歧

DNI掌管包括中央情報局（CIA）在內共十七個美國文職及軍事情報機構，因此，川普揭曉將由保守派的德州聯邦眾議員雷克里夫接任時，令華府諸多人士感到意外。在俄羅斯、伊朗與北韓問題上與川普看法迭有分歧的現任情報首長寇茲，預定十五日離職。

路透引述消息人士報導，川普正考慮在聯邦眾議院外交委員會的共和黨資深議員、前聯邦眾議院國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul），以及前聯邦眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）中擇一。

川普表示，他可能會任命現任國家情報副首長高登（Sue Gordon）暫代DNI。惟消息人士指稱，部分川普盟友正提議由CIA局長哈斯佩爾代理。

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