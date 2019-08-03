女權大躍進! 沙國女性可單獨出國

2019-08-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王室二日頒布諭令，鬆綁惡名昭彰的「男性監護人制度」，將允許年滿二十一歲的女性自由旅行，無需丈夫、父親或男性親戚等「監護人」同意。然而，批評者抨擊，沙國仍對女性有諸多壓迫與限制，女權改革只是表面功夫。

沙國官方公報發布王室諭令指出，任何二十一歲以上公民申請護照都應核發，不需要旅遊許可。文中未特別強調性別，因此也含括女性。報導形容這項改革是「沙國女權的一大躍進」。此前，沙國女性就算成年後，仍被視為未成年者，需要男性監護人同意才可出國。

另外，新令也給予沙國女性其他權利，包括登記孩子的出生、結婚及離婚、取得家庭文件、身為未成年子女監護人等。新令規定，所有公民都具工作的權利，不可因性別、年齡或殘疾受到歧視，預計將大幅促進女性就業率，目前沙國女性的政經參與在全球排名後段。

對此，沙國社群網站上大為喝彩。沙國網紅阿布蘇萊曼（Muna AbuSulayman）推文表示，一些女性無法出國，留學及出外工作等夢想受阻。這項改變意味著，女性某方面可在法律上完全控制自己的命運。

長期以來，沙國女權狀況飽受批評，持續有女性因為家暴等原因，逃到香港、喬治亞及孟加拉等國尋求庇護。許多要求廢除男性監護人制度的女性倡議人士，遭到關押及審判。為此，沙國王儲穆罕默德實施一系列女權改革，包括去年六月解除禁止女性開車的限令等。

不過，批評者指控，穆罕默德以法律鬆綁，塑造自己為改革者的形象。沙國並未完全廢除男性監護人制度，女性要離開監獄、脫離家暴庇護所及獨自生活等，仍需男性監護人同意。保守民眾則認為，沙國是穆斯林社群，不是西方國家，該制度可保護女性遠離邪惡。

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