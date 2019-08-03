甘迺迪家族魔咒 又一人早逝

2019-08-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國昔日知名政治家族甘迺迪家族的年輕後輩再傳悲劇，已故總統約翰‧甘迺迪之弟、前司法部長羅伯特‧甘迺迪的外孫女，瑟夏‧甘迺迪‧希爾（Saoirse Kennedy Hill），一日因藥物過量死亡，得年廿二歲。

根據美媒引述的甘家與親友說法，瑟夏是在一日下午被緊急救難人員從她的外婆艾瑟兒‧甘迺迪（羅伯特‧甘迺迪之妻）位於麻州海恩尼斯港的宅院送醫，最後在醫院宣告不治，死因顯然是服藥過量。儘管官方與院方並未透露細節，但甘家已發表聲明證實瑟夏離世，並稱此消息令人心碎，還引述瑟夏高齡九十一歲的外婆艾瑟兒的說法，稱瑟夏之死讓「世界今天少點美好」。

據了解，瑟夏就讀名校波士頓學院，主修傳播，二○一六年曾在就讀的私立中學學生報上，論及自己飽受憂鬱與精神疾病折磨。

瑟夏是寇特妮‧甘迺迪‧希爾與夫婿保羅‧希爾的獨生女，寇特妮則是已故前司法部長羅伯特‧甘迺迪的女兒，在羅伯特十一名子女中排行老五。甘迺迪家族成員眾多，不少人英年早逝，從瑟夏祖輩算起，從政的外祖父羅伯特與外伯公（羅伯特二哥）約翰皆遭暗殺身亡，享年四十二歲與四十六歲；另一名外伯公（羅伯特大哥）小約瑟夫，二戰時參戰陣亡，得年廿九歲；外姑婆（羅伯特之姊）凱絲琳，廿八歲時墜機身亡。父母輩則有親舅舅（羅伯特之子）大衛，廿八歲時因吸毒過量致死，麥可在卅九歲因滑雪意外身亡；另有堂舅（大伯公約翰獨子）小約翰，卅八歲時墜機身亡，墜機地點與瑟夏出事的海恩尼斯港相距不遠。

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