道德疑慮 人猴胚胎培育14天中斷

2019-08-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙《國家報》（El Pais）報導，美國加州沙克生物研究所（SIBS）遺傳學者貝爾蒙特（Juan Carlos Izpisua Belmonte）領導的一個跨國研究團隊，聲稱已在中國的一間實驗室，將人類細胞植入猴子胚胎內，成功培育出全球第一個人猴混種胚胎。不過，由於存在倫理道德疑慮，因此在該胚胎於第十四天準備生成中樞神經系統時，就被終止。

貝爾蒙特表示，該胚胎成功存活，若未終止其發育過程，原本可誕生出人猴混種。研究人員聲稱，為關閉猴子胚胎內的基因，他們修改了猴子胚胎的基因，接著將能製造出各種組織的人類幹細胞植入猴子胚胎內。

若前述實驗結果屬實，儘管可能朝科學家利用動物做為人類器官移植邁出至關重要的一步，惟此一實驗因存在法律問題，而必須在中國進行。美國國家衛生研究院（NIH）表示，美國法律禁止將聯邦政府資金用於人猴混種研究，中國則無這類規定。該研究團隊成員來自中、西、美三國，尚未公開其研究成果的細節。該實驗的共同研究者之一、西班牙穆爾西亞天主教大學（UCAM）生物學者努涅斯（Estrella Nunez）表示，相關研究結果前景一片看好。

根據美國《麻省理工學院科技評論》雜誌的摘要，前述實驗旨在創造人猴嵌合體（chimera），即人猴混種，而嵌合體係由不同基因型的細胞組成的單一有機體。有關嵌合體的研究，大多旨在發展培育移植用人類器官的技術，貝爾蒙特二○一七年曾進行全球首度人豬嵌合體實驗。惟在該實驗中，人豬胚胎被植入豬體內後，每十萬個豬細胞只有一個人類細胞，嵌合比例極低。但他之後成功創造出實驗小鼠（mouse）與實驗大鼠（rat）的嵌合體。

圖為生於西班牙的遺傳學者貝爾蒙特（Juan Carlos Izpisua Belmonte），他領導的一支跨國研究團隊聲稱，已成功培育全球第一個人、猴胚胎。 （取自網路）

圖為一月中國上海「中國科學院神經科學研究所」一間實驗室中，一名實驗室技術員抱著一隻基因被編輯過、有晝夜節律性疾患的獼猴。研究人員利用牠製造五隻複製猴。 （路透檔案照）

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