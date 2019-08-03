香港公務員、醫護 挺身反送中

2019-08-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港社會支持「反送中」運動的力量愈來愈大，公務員二日晚間發起「公僕同仁，與民同行」集會，以凝聚同僚聲音，呼籲港府回應民間訴求，成立獨立調查委員會；與此同時，醫護界也在愛丁堡廣場集會，為前線醫護人員和香港民眾打氣。三、四日在旺角、港島西和將軍澳也將舉行遊行集會，五日的全港罷市、罷工、罷課行動也逐步升溫。

公務員集會晚上七至九時在中環遮打花園舉行，花園內及附近遮打道、皇后廣場等地人潮洶湧，主辦單位表示高峰時有超過四萬人參與，難以分辨有多少是公務員。集會發起人之一、運輸署事務主任張家寶表示，公務員是在下班時間參與，沒有影響職務或政治中立精神。許多公務員更表示，公務員理應對港人忠誠，而非向特首絕對盡忠；若袖手旁觀，將有負市民所託。

籲港府回應訴求 設獨立調查委員會

毛孟靜、朱凱迪等現任立法會議員，以及歌手何韻詩等人均現身力挺。前政務司長陳方安生發言時批評，公務員事務局長羅智光一日呼籲公務員對特首忠誠的公開信「帶有恐嚇成分」，她對於眾人拿出勇氣回應市民訴求感到敬佩；前立法會議員吳靄儀則表明，香港民主制度的最大資產在於公務員不偏不倚提出專業意見，必須「在這個艱難時勢，向公務員加油」。散場時許多公務員大喊「星期一！罷工！」

醫護界人士也在中環愛丁堡廣場集會，提出醫院管理局漠視病患隱私；政府默許警方濫捕；警方阻礙現場救援；急救人員、記者和民眾生命受威脅等四大控訴，主辦方聲稱逾萬人到場，而現場亦設聲援被控暴動罪的陳永琪護士的連署站。

「香港民意研究所」二日最新民調顯示，八成港人要求獨立調查警方施暴；六成不滿警方針對示威活動的整體表現。當天特首林鄭月娥出席由建制派組織舉辦的國慶酒會，途中遭遇廿名黑衫民眾大叫「可恥」、「釋放義士」，但她毫無回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法