覬覦聯合國要職 中國爆買票
列印

2019-08-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國農業農村部副部長屈冬玉一日就任聯合國糧食及農業組織（FAO）總幹事，成為該組織有史以來第一位中國籍總幹事。法國、義大利等國的多家媒體，近日披露聯合國糧農組織六月間選舉總幹事的內幕，指出中國採取「侵略式競選」手法，在非洲豪砸一．五億歐元（約五十二．三八億台幣），以取消債務和經濟援助等方式換取選票，甚至蔑視祕密投票規定，要部分會員國代表以手機拍下圈選屈冬玉的選票。

要求會員國拍選票證明

法國諷刺週刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaine）報導，中國為爭取FAO總幹事職務，以近七千萬歐元打消喀麥隆推出總幹事候選人代表非洲的念頭；知情外交人員透露，西非國家象牙海岸拿到三千萬歐元，中非國家查德拿到三千八百萬歐元，中非共和國拿到兩千四百萬歐元，剛果則獲得一千八百萬歐元的債務豁免。此外，塞爾維亞取得進入中國牛奶和肉品市場的權利，秘魯則獲准將其穀物輸入中國。

法國《民意報》（L’Opinion）報導，中國今年三月取消喀麥隆六千四百萬歐元的債務後，喀麥隆三月底「相當巧合地」致函FAO，撤回參選總幹事的申請。據報導，中國要求部分國家代表在投票時，以手機拍下他們圈選的選票，做為匯款證明，法國當時曾向大會提議不能帶手機進去投票，卻遭中國反對。

六月廿三日，FAO第四十一屆大會在義大利羅馬舉行，屈冬玉在總幹事選舉首輪投票的一九一張選票中，獲得一○八票，力壓歐盟支持的法國籍候選人藍奈勒（Catherine Geslain-Laneelle）、美國支持的喬治亞籍候選人克瓦里德茲（Davit Kirvalidze）。

  • 中國農業農村部副部長屈冬玉六月二十三日當選新任聯合國糧農組織總幹事時，特別感謝非洲會員國代表的支持。 （美聯社檔案照）

    中國農業農村部副部長屈冬玉六月二十三日當選新任聯合國糧農組織總幹事時，特別感謝非洲會員國代表的支持。 （美聯社檔案照）

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