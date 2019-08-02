覬覦聯合國要職 中國爆買票

2019-08-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國農業農村部副部長屈冬玉一日就任聯合國糧食及農業組織（FAO）總幹事，成為該組織有史以來第一位中國籍總幹事。法國、義大利等國的多家媒體，近日披露聯合國糧農組織六月間選舉總幹事的內幕，指出中國採取「侵略式競選」手法，在非洲豪砸一．五億歐元（約五十二．三八億台幣），以取消債務和經濟援助等方式換取選票，甚至蔑視祕密投票規定，要部分會員國代表以手機拍下圈選屈冬玉的選票。

要求會員國拍選票證明

法國諷刺週刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaine）報導，中國為爭取FAO總幹事職務，以近七千萬歐元打消喀麥隆推出總幹事候選人代表非洲的念頭；知情外交人員透露，西非國家象牙海岸拿到三千萬歐元，中非國家查德拿到三千八百萬歐元，中非共和國拿到兩千四百萬歐元，剛果則獲得一千八百萬歐元的債務豁免。此外，塞爾維亞取得進入中國牛奶和肉品市場的權利，秘魯則獲准將其穀物輸入中國。

法國《民意報》（L’Opinion）報導，中國今年三月取消喀麥隆六千四百萬歐元的債務後，喀麥隆三月底「相當巧合地」致函FAO，撤回參選總幹事的申請。據報導，中國要求部分國家代表在投票時，以手機拍下他們圈選的選票，做為匯款證明，法國當時曾向大會提議不能帶手機進去投票，卻遭中國反對。

六月廿三日，FAO第四十一屆大會在義大利羅馬舉行，屈冬玉在總幹事選舉首輪投票的一九一張選票中，獲得一○八票，力壓歐盟支持的法國籍候選人藍奈勒（Catherine Geslain-Laneelle）、美國支持的喬治亞籍候選人克瓦里德茲（Davit Kirvalidze）。

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