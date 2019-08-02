全港大三罷 金融界快閃開第一槍

2019-08-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港各界紛紛以行動聲援「反送中」，首先是金融界於一日發動「快閃集會」，公務員訂於二日舉行「公僕仝人，與民同行」集會，網友號召於五日發起「全港大三罷」活動，揚言要罷工、罷課、罷市，如今銀行業、教育界、藝文界及公務員都已有人表態響應，包括律政司一群檢控人員也連署發表公開信，抨擊司長鄭若驊「只會向特首叩頭」。

香港金融界於一日晚間七時三十分在中環遮打花園舉行「快閃集會」，估計逾四千人參與，他們撐著雨傘、開啟手機燈光，高喊「沒有暴徒，只有暴政」等口號，發起人希望以此號召同業響應罷工，有中資銀行從業員表示，港府打壓示威者，開始政治檢控，為守護香港，他無畏飯碗不保。

此外，公務員也訂於二日晚間七至九時在上述場所集會，儘管港府一日呼籲公務員秉持政治中立，但已傳出有名「立法會秘書處職員」發出電郵，號召同事參與。早前一篇名為「本著良知，與民同行」的公務員聲明，也籲請同仁響應集會及罷工，共有五十二個政府部門的逾千名員工連署。

親民主派的香港最大工會聯合組織、擁有九十五個會員的「香港職工會聯盟」，已宣布響應五日罷工。銀行業預計將有卅四家銀行的近四百名員工參與，包括國際投資銀行及中國國有銀行在內。香港教育專業人員協會一日呼籲教師響應罷工，並宣布於十七日舉辦教師大遊行。

香港九個主要藝文團體員工也發表聲明，籲請其他藝文團體響應罷工，強調「在大是大非前，我們不能自我噤聲」、「飯碗可貴，但我們決意與香港人同行」，迄今已有逾七百人實名連署。

先前香港「一群檢控人員」使用有著律政司標誌的信紙撰寫公開信，批評律政司長鄭若驊處理大型公眾活動案件主要考慮政治因素，只懂得向特首林鄭月娥叩頭。南華早報一日揭露，鄭若驊打破常規，針對被捕的四十四名示威者未如慣例，以書面提供警方起訴建議，反而選擇以口頭同意方式，支持警方以「暴動罪」起訴，而非他們原先被捕的非法集結罪名。南早認為，此種「走快車道」的方式，意在對示威者發出嚇阻訊息。

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