一週兩次 北韓又試射短程飛彈

2019-08-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓軍方表示，北韓七月卅一日從東海岸試射兩枚短程彈道飛彈，為一週內第二度進行飛彈試射。觀察家認為，平壤當局此舉目的與數日前的飛彈試射相同，意即在與美國重啟朝鮮半島非核化談判前施壓華府。

南韓聯合參謀本部表示，他們在卅一日清晨五時六分與五時廿七分左右，偵測到北韓從江原道元山市葛麻地區朝東北方向海面各發射一枚飛彈，飛行高度約卅公里，飛行距離為二五○公里，兩枚都是短程彈道飛彈。南韓國防部長鄭景斗指出，北韓卅一日發射的飛彈參數與以往仿造俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）固體燃料飛彈的「KN-23」稍有不同，卅一日發射的飛彈高度較低，飛行距離也較短。觀察家認為，飛行高度較低，顯示北韓可能正在測試避免遭到攔截的能力。

飛行高度較低 疑測試避免遭攔截

北韓曾於七月廿五日清晨發射兩枚KN-23飛彈，飛行高度均為五十多公里，飛行距離為六百多公里；北韓還曾在今年五月試射飛彈，據信也是KN-23。

這是北韓再度違反聯合國安理會的決議，以及在準備與美國恢復朝鮮半島非核化談判前夕，進行飛彈試射，顯示平壤當局對美國與南韓即將進行聯合軍演的焦慮，以及想在談判前夕給華府下馬威。

正在泰國曼谷出席東南亞國協外長會議的美國國務卿龐皮歐對此看似不以為意，還說希望能儘快重拾談判。日本政府則說，這次試射未危及日本國安，但對平壤當局違反聯合國決議感到遺憾。

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