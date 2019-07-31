巴西監獄火併57死 16囚遭斬首

2019-07-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕巴西當局證實，北部巴拉州的阿塔米拉（Altamira）地方矯治中心，當地時間廿九日清晨七時許爆發大規模血腥衝突，獄內兩大黑幫集團鬥毆砍殺，歷經數小時爭鬥後，造成至少五十七名囚犯喪生，包括十六人遭斬首。官員指出，「Ａ級軍團」（CCA）領袖當時縱火攻擊「紅軍團」（CV）成員居住的牢房，火勢迅速蔓延，許多囚犯可能都因濃煙窒息身亡。

當地電視台畫面顯示，暴力衝突期間，監獄建築冒出陣陣濃煙，有人坐在建物屋頂上，從建物竄出的烈焰彷彿快要燒到坐在屋頂上及監獄外地面的囚犯。巴拉州監獄管理廳長瓦斯康塞羅（Jarbas Vasconcelos）表示，兩名獄警在暴動時一度遭到囚犯挾持，但最終獲釋，顯示此事主要是囚犯間的暴力衝突，並非針對獄方的攻擊或反抗行動。

據悉，以貨櫃屋改建成牢房的「阿塔米拉地方矯治中心」，原始設計僅可容納近二○○名囚犯，廿九日卻已收容約三一一人，超收情形嚴重。瓦斯康塞羅坦承，阿塔米拉地方矯治中心「人滿為患」，收容情況不符標準。獄方證實，將把該監獄的四十六名囚犯移監到其他矯治機構，犯罪情節重大的十人將移往戒備更為森嚴的聯邦矯治機構。

這是巴西今年第二次發生大規模監獄血腥衝突；今年五月，北部亞馬遜州瑪瑙斯市也爆發監獄大屠殺，造成至少五十五名囚犯喪生。英國廣播公司（BBC）分析，巴西監獄接二連三發生血腥暴動，凸顯獄政體系瀕臨瓦解，背後原因則包括政府改善獄政系統的經費不足、強力打擊犯罪導致囚犯人數暴增、巴西兩大黑幫近年撕毀二十年的停戰協議等。

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