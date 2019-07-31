澳洲查賭場洗錢 驚見習近平表弟

2019-07-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲媒體披露，澳洲安全情報組織二○一六年調查皇冠度假集團（Crown Resorts）旗下賭場涉嫌洗錢時，意外在一架私人飛機上發現中國國家主席習近平的表弟齊明；該集團內部文件更顯示，其與亞洲黑幫三合會的賭客仲介業務，以及中國共產黨在澳洲的影響力滲透行動，有牽扯不清的關係，包括許多商業夥伴和「超級貴賓」（VVIP）都在澳洲領導中共組織，可能使澳洲國家安全蒙受風險。澳洲廉政執法委員會（ACLEI）對此已展開調查。

澳洲《時代報》、《雪梨晨鋒報》和九號電視台時事節目《六十分鐘》聯合進行的「撼動澳洲根基」調查報導廿八日指出，澳洲皇冠度假集團外洩的上萬份文件和檔案顯示，該公司涉嫌從事洗錢，且與中國官員有密切關係。澳洲警方據此於二○一六年在黃金海岸搜查該集團一架私人飛機，目標是專為集團接洽中國賭客、疑似從事中共滲透活動，且被「國際刑警組織」通緝的周九明（Tom Zhou），卻意外發現齊明與其同行。

周九明買通多名澳洲警察、官員

據報導，周九明身兼澳洲「中國和平統一促進會」名譽會長、「湖北同鄉會」主席和「湖北商會」主席，以及「墨爾本華星藝術團」永久主席等職，執行中國對澳滲透工作，引起澳洲聯邦警察和「澳洲聯邦政府安全情報局」（ASIO）注意。此外，警方也發現，周九明買通維多利亞州停職警察萊瑟（Greg Leather），以及多名現任或前任執法官員，為他和同樣身為皇冠賭場VVIP的齊明，多次搭乘私人飛機出行提供私人安全保障。

外洩文件顯示，皇冠集團與澳洲駐中國使館官員設有「緊急熱線」；曾任職上海皇冠度假集團、二○一六年一度被中國警方拘捕的江珍妮（Jenny Jiang，譯音）也首度公開表示，該集團為招攬中國豪賭客，「會寫電子郵件給澳洲駐中領事館，希望他們更快速地發放簽證」，她本人就曾負責相關事宜。她還透露，中國豪賭客被分為小魚、鯰魚、孔雀魚和鯨魚等級別，鯨魚等級者一小時內就可能輸掉一五○○萬澳幣（逾三．二億台幣）。

前澳洲邊防司令局官員奎德弗利格（Roman Quaedvlieg）也坦承，曾受兩位聯邦部長及多名議員遊說，為中國賭客搭乘私人飛機抵澳大開方便門。澳洲檢察總長波特（Christian Porter）三十日表示，已將有關皇冠賭場的調查事宜提交給廉政執法委員會，並直言「此事引發的擔憂，足以展開進一步調查」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法